Koronavirüs gölgesinde Ramazan Bayramı
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Koronavirüs gölgesinde Ramazan Bayramı

Irak'ın Erbil kentinde Korona virüs (COVİD-19) nedeniyle bayram tatili süresi boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kentteki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

24.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:24

Irak'ın Erbil kentinde Korona virüs (COVİD-19) nedeniyle bayram tatili süresi boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kentteki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Koronavirüs gölgesinde Ramazan Bayramı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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