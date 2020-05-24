Koronavirüs gölgesinde Ramazan Bayramı
Irak'ın Erbil kentinde Korona virüs (COVİD-19) nedeniyle bayram tatili süresi boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kentteki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
24.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:24
Irak'ın Erbil kentinde Korona virüs (COVİD-19) nedeniyle bayram tatili süresi boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kentteki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA