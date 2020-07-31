Koronavirüs gölgesinde maskeli ve sosyal mesafeli ev bayramlaşması
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Koronavirüs gölgesinde maskeli ve sosyal mesafeli ev bayramlaşması

Kurban Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçiyor.

Koronavirüs gölgesinde maskeli ve sosyal mesafeli ev bayramlaşması
31.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:34

-Kurban Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçiyor. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle telefonlarla bayramlaşmıştı. Kurban Bayramı'nda ise vatandaşlar kısa süreli ev ziyaretleri yapıyor. Bu bayramlaşmalar maskelerle gerçekleşiyor. 

 

Semih ÇALIŞKAN- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, - KURBAN Bayramı'nda vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirdikleri ev ziyaretiyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı koronavirüs gölgesinde yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde olan vatandaşlar sevdikleriyle telefon üzerinden bayramlaşmıştı. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Ancak vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Bu kurban bayramında ev bayramlaşmaları kısa süreli yapılıyor. Aile büyüklerinin ve sevdiklerinin evlerine bayramlaşmaya giden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederken, genellikle bayramlaşma anında maskeler çıkarılmıyor. 

"AZ ZAMAN GEÇİRİP TEKRAR EVİMİZE DÖNÜYORUZ"

Avcılar'da yaşayan ve ailesiyle birlikte bayramlaşmak için ağabeyinin evine gelen Soner Kocakuru, "Ağabeyime geldik. Büyüklerimizle bayramlaşacağız. Tabii ki sosyal mesafeye uyarak, çok fazla kalmadan tekrar evimize döneceğiz. Maskemizi özellikle çıkarmıyoruz. Mesafemizi koruyoruz ve mümkün olduğu kadar az zaman geçirip tekrar evimize dönüyoruz. Onların da gönlü oluyor. Bizi bekliyorlar. Büyüklerimiz illaki görmek istiyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.  Fatma Kocakuru, "Büyüklerimiz ziyaret etmemizi istiyor. Sadece 5 dakika uğruyoruz ve maskemizi çıkarmıyoruz. Onların da gönlü oluyor biz de görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Sahiller kalabalık olur. Başka bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Ağabeyimize uğrayıp evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"EL ÖPMEYECEĞİM"Ailenin çocuğu Pelin Kocakuru ise, "Bayram iyi geçiyor evde oturuyoruz. Bayramlaşmaya çıktık. Dezenfektanımızı yanımıza alıyoruz. Her daim elimizi temiz tutuyoruz. El öpmeyeceğim. Virüse karşı el öpmüyorum" diye konuştu. 

"5 DAKİKA AYAKÜSTÜ GÖRÜŞÜYORUZ VE ÇIKIYORUZ"

Güngören'de ailesiyle birlikte annesi ve dayısını ziyaret eden İsmail Özkan, "Kimseyi fazla rahatsız etmeden 5 dakika ayaküstü görüşüyoruz ve çıkıyoruz. Önceki bayramlar kadar uzun kalmıyoruz. Yemek bile yenmiyor. El öpmüyoruz, sarılmıyoruz. Teyzeme 'böyle bayram olmuyor' dedim. O da 'olsun birbirimizi görsek bile yeter" dedi.  


Kaynak: DHA

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