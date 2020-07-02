Koronavirüs gölgesinde ilk düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı
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Koronavirüs gölgesinde ilk düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı

Koronavirüs gölgesinde ilk düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı.

02.07.2020 02:05 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:28

Koronavirüs gölgesinde ilk düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı. Düğünde sadece gelin ve damat dans edip, çifte telli oynadı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dünya evine giren Ecem Sena ile İsmail Türkcan çiftinin düğününde korona virüs tedbirleri alındı. Açık alanda yapılan düğün de görevlilerce, davetlilerin ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. Tüm masalara da dezenfektan konuldu. Takılar ise kutuya bırakıldı. Karşılama sırasında da tokalaşmanın yapılmadığı görüldü. Düğün mekanında sadece genç çift dans edip, çifte telli oynadı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, genç çiftlere mutluluklar diledi.

"Kız babası olarak buruk bir sevinç var"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Bir babanın en mutlu anı. Bütün davetlilere başta protokolümüz olmak üzere Yahşihan halkı olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem bu koronadan sonra normalleşme açısından hem bir baba olarak kız babası olarak buruk bir sevinç var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Düğün davetine katılamayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği tebrik mesajında, "Davetiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun programım nedeniyle davetinize katılamıyorum. Sizleri tebrik ediyor genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerinin yer aldı.

Koronavirüs gölgesinde ilk düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı

Kaynak: İHA

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