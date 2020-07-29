Koronavirüs gölgesinde hac kısıtlı katılımla başladı
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Koronavirüs gölgesinde hac kısıtlı katılımla başladı

Koronavirüs gölgesinde hac kısıtlı katılımla başladıSuudi Arabistan, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hac bu yıl önlemler kapsamında başladı.

29.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:16

Koronavirüs gölgesinde hac kısıtlı katılımla başladı

Suudi Arabistan, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hac bu yıl önlemler kapsamında başladı. Suudi Arabistan, yurt dışından hacı adayı kabul etmezken, Kabe'ye yaklaşmanın ve dokunmanın da yasak olduğu belirtildi.

Bu yılki hac ibadeti, koronavirüs nedeniyle kısıtlamalarla başladı. Suudi Arabistan'ın salgın nedeniyle aldığı karar kapsamında, bu yıl yurt dışından hacı adayları kabul edilmedi. Yerel medya, yaklaşık 10 bin kişinin hac ibadeti yapacağını duyurdu. Hacı adayları, sosyal mesafe, maske ve diğer salgın önlemlerine uyarak Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Yerel medya, hacı adaylarının Kabe'ye yaklaşmalarının ve dokunmalarının da yasak olduğunu duyurdu.

Koronavirüs gölgesinde hac kısıtlı katılımla başladı

Kaynak: DHA

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