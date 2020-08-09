Koronavirüs gölgesinde en iyi kavun ve bamya üreticileri yarıştı
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Koronavirüs gölgesinde en iyi kavun ve bamya üreticileri yarıştı

Silivri'de gerçekleştirilen geleneksel 8'inci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Koronavirüs gölgesinde en iyi kavun ve bamya üreticileri yarıştı
09.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:53

Silivri'de gerçekleştirilen geleneksel 8'inci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen yarışmada bölgenin en iyi bamya ve kavun yetiştiricileri yarıştı.

Silivri'de yetişen tarımsal ürünlerin tanıtımı için büyük önem taşıyan Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması bu yıl pandemi gölgesinde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alanda dezenfektan ve maske dağıtılırken, ayrıca sık sık sosyal mesafe ve temas konusunda uyarılarda bulunuldu. Selimpaşa Meydanında düzenlenen etkinlikte, 32 bamya ve 18 kavun üreticisinin mahsullerini yarıştı. 

Geleneksel 8'inci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmasına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz ile birlikte katılırken, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SİLİVRİ, İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ TOPRAKLARINA SAHİP"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'nin, tarımsal, tarihsel ve turizm anlamında İstanbul'un en değerli topraklarına sahip olduğunu vurguladı. Yılmaz şunları söyledi:

"Silivri tarımsal, tarihsel ve turizm anlamında İstanbul'un en değerli topraklarına sahip. Bizlerde o topraklarda tarımsal üretimin devam etmesi noktasında coşkulu bir şekilde çalışıyoruz. Bu festival ise 1974'ten bu yana gerçekleştiriliyor. Bu sene düzenlediğimiz Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmasını ise sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdik. Bizim muradımız Selimpaşa'daki tarımsal üreticinin ürününün tarlada kalmaması. Amacımız çiftçinin doğru pazarlama kanalları ile para kazanarak ürünlerini satması."

"TOPRAKLARIMIZI DAİRE KARŞILIĞINDA MÜTEAHHİTE VERİP HEBA ETMEYELİM"

Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Tarımdan, tarımsal topraklardan, üretimden vazgeçmeyin. Ben Silivri'ye imarlı arazilerden daha değerli tarım toprakları vaat ediyorum. Sizlere her yıl iki ürün verebilecek, sizin zenginleşmenize katkı sunacak topraklara sahipsiniz. Bu topraklarımızı daire karşılığında müteahhite verip heba etmeyelim. Göreceksiniz bu topraklar önümüzdeki yıllarda imarlı arazilerden daha değerli araziler haline gelecek. Bizler de Selimpaşa'daki Silivri Belediyesine ait arazileri özellikle kadınlarımıza ve kavun, bamya ekecek vatandaşlarımıza ücretsiz tahsis ediyoruz. Onlar yeter ki üretsin. Bizler ilerleyen yıllarda üreticimize daha farklı destekler sağlayacak projeler de hazırlıyoruz" 

"KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULMUŞ"

Festivale gelen vatandaşlardan Erol Yalçınkaya, ise şunları söyledi:

"Her yıl bu festivale katılıyoruz. Bu festival belki de Türkiye'nin en güzel festivallerinden biri. Ayrıca şunu söylemek istiyorum bu kavunlar sadece Selimpaşa bölgesinde yetişiyor, başka hiçbir yerde yetişmez."

Festivale ilk kez bu yıl geldiğinin söyleyen Neslihan Yılmaz ise, "Bu festivale ilk defa geliyorum. Selimpaşa'nın bamyası ve kavununun çok meşhur olduğunu duydum. Gözlemlediğim kadarıyla koronavirüs tedbirlerine uyulmuş. Dezenfektan noktaları oluşturulmuş, sosyal mesafe kurallarına da uyuluyor" diye konuştu.

KAVUN VE BAMYANIN EN İYİ ÜRETİCİLERİ ÖDÜL ALDI

 "En İyi Bamya" ödülü için 32 üretici, "En İyi Kavun" ödülü için 18 üretici jüri karşısına çıktı. En iyi kavun yarışmasında 1'inci Serdar Demirel, 2'nci Asım Ertan, 3'üncü ise Zehra Tekin oldu. Bamya kategorisinde ise en yüksek puanı alan yarışmacılar Seher Özcan 1'inci, Melek Demirci 2'nci, Nermin Bekar ise 3'üncü oldu. Her iki yarışmada da birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ödülü verildi. Ayrıca Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer dereceye giren tüm yarışmacılara hediye çeki takdiminde bulundu.


Kaynak: DHA

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