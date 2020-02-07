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Koronavirüs gölgesinde ABD-Çin ticaret anlaşması

Koronavirüs salgını Çin ekonomisini sekteye uğratsa da Çin ABD ile imzaladığı ilk faz anlaşma için önemli bir adım attı ve misilleme olarak açıkladığı gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya indireceğini duyurdu.

07.02.2020 08:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:39
Koronavirüs gölgesinde ABD-Çin ticaret anlaşması

salgını Çin ekonomisini sekteye uğratsa da Çin ABD ile imzaladığı ilk faz anlaşma için önemli bir adım attı ve misilleme olarak açıkladığı gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya indireceğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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