Koronavirüs Gençlerde Yüksek Ateşe Neden Olmuyor
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Koronavirüs Gençlerde Yüksek Ateşe Neden Olmuyor

Doktorlar artan sayıda COVID-19 hastası görmeye devam ettikçe yaş gruplarına göre yeni semptomlar fark etmeye başladılar.

Koronavirüs Gençlerde Yüksek Ateşe Neden Olmuyor
12.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:22

Doktorlar artan sayıda COVID-19 hastası görmeye devam ettikçe yaş gruplarına göre yeni semptomlar fark etmeye başladılar. Bu koronavirüsün daha ölümcül hale gelmesi değil; hastaların farklı semptomlara sahip olmasıyla ilgili. WGN9 raporlarına göre 20'li ve 30'lu yaşlarındaki kişilerde COVID-19 vakalarında artış yaşanıyor. Bu hastalarda COVID-19 semptomları yaşlı hastalardan farklı ortaya çıkıyorken, koronavirüs vakalarında en sık görülen semptomlardan biri gibi görünen ateş, birçok genç için bir tehdit değil.

Koronavirüsün gençler için semptomları nedir?

Diğer belirtiler bulantı, ishal, tat ve koku kaybı ve şiddetli baş ağrılarını içerebiliyor. COVID-19 semptomlarının Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) listesinde açıkça belirtilmeyen karın ağrısının yanı sıra diğerleri de mevcut. CDC potansiyel bir semptom olarak "kas veya vücut ağrıları"ndan bahsetmektedir ve buna karın ağrısı da dahil edilebilir.

"Bu virüsün semptomlar, hafif semptomlar, daha geniş bir semptomlar topluluğundan size çeşitli zararlar verebileceğini fark ettik. Açıkçası sizi çok hasta edebilir ve hastanelik olabilirsiniz ancak buna rağmen organlarınız hala çalışmaya devam edebilir" diyor profesör Dr. Schaffner.

Doktorlar virüsü kendiliğinden izole etmek ve test edilmeden önce birkaç gün beklemek zorunda kaldıklarından şüphelenen hastalara tavsiyede bulunuyor. Testler çok erken yapılırsa virüs algılanmayabilir. Bundan dolayı doktorlar semptomları hissetmeye başladıktan dört gün sonra beklemeyi öneriyor.

Kaynak: Tamindir

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