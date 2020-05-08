Koronavirüs Gayrimenkul Sektörüne Sıçradı
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Koronavirüs Gayrimenkul Sektörüne Sıçradı

Koronavirüs Gayrimenkul Sektörüne Sıçradı
08.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:38

Covit19 salgının etkisi Nisan ayı satış rakamlarına yansıdı. Nisan ayında tüm gayrimenkul türlerinde sadece 69 bin 819 satış gerçekleşti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Mart ayında tüm gayrimenkul türlerinde satış adeti 182 bin 689 olmuştu. Nisan ayında ise bir önceki aya göre satışlar yüzde 61,78 azaldı ve 69 bin 819'da kaldı. İlk dört ayda yapılan toplam satış sayısı ise 656 bin 101 oldu" dedi.

Toparlanma Haziran Ayında

Gayrimenkul satışlarında V şeklinde bir grafik beklediklerini belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Mayıs ayında da satış rakamlarında benzer düşüşler yaşanacak. Ramazan bayramı sonrasında piyasaların normalleşme süreci başlayacaktır" dedi.

Mal Sahibi Kendi Yerini Satabilir

Son günlerde medyada yer alan ve mal sahiplerinin kendi gayrimenkullerini satamayacaklarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını da ifade eden Özelmacıklı "Mal sahiplerinin gayrimenkullerini satmak için ilan verilemeyeceği şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Anayasa'nın 35. Maddesine göre de mülkiyet hakkı kişiye sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, ürünlerinden yararlanma ve tasarruf etme (başkasına devretme, biçimini değiştirme, harcama ve tüketme hatta yok etme) olanağı veren bir haktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

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