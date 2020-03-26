KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ SONA ERDİ
Gülseli KENARLI / Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
26.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:27
Gülseli KENARLI/
Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katıldı. Sanal zirve basına kapalı olarak 2 saat 20 dakika sürdü.
Görüntü Dökümü: -------
-Zirveden fotoğraflar
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Kaynak: DHA