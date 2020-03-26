Koronavirüs G20 liderler olağanüstü zirvesi başladı
VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
26.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:36
VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılıyor.
- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA