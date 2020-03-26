KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ BAŞLADI
Gülseli KENARLI / Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
26.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:35
Gülseli KENARLI/
Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılıyor.
Görüntü Dökümü:
-Zirveden fotoğraflar
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA