Koronavirüs: Fransa'da 'camide cuma namazı kılınmasın' çağrısı Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) koronavirüs salgınına karşı 20 Mart’tan itibaren ülke genelindeki camilerde cuma namazı kılınmaması çağrısında bulundu. Ancak bağlayıcı olmayan bu açıklamaya rağmen camiler cuma namazını kıldırmaya devam edebilir

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) koronavirüs salgınına karşı 20 Mart'tan itibaren ülke genelindeki camilerde cuma namazı kılınmaması çağrısında bulundu.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce binden fazla kişinin bir arada namaz kıldığı camilerde cuma namazı kılınmaması tavsiyesinde bulunulmuştu. Koronavirüs salgının artarak yayılmasıyla gelecek haftadan itibaren ülkedeki bütün camilerde cuma namazı kılınmaması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com