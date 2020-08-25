Koronavirüs fındık üreticisini makineyle hasat yapmaya yönlendirdi
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Koronavirüs fındık üreticisini makineyle hasat yapmaya yönlendirdi

Koronavirüs fındık üreticisini makineyle hasat yapmaya yönlendirdiTÜM Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle fındık hasat sezonunda doğu ve güneydoğundan gelen mevsimlik tarım işçilerinin geçen yıllara göre yarı yarıya azalması nedeniyle işçi bulamayan fındık üreticileri hasat için...

Koronavirüs fındık üreticisini makineyle hasat yapmaya yönlendirdi
25.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:33

Koronavirüs fındık üreticisini makineyle hasat yapmaya yönlendirdi

TÜM Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle fındık hasat sezonunda doğu ve güneydoğundan gelen mevsimlik tarım işçilerinin geçen yıllara göre yarı yarıya azalması nedeniyle işçi bulamayan fındık üreticileri hasat için yeni üretilen makineleri kullanmaya başladılar. Üreticiler bu sayede hem işçi masraflarını azalttılar hem de zamandan tasarruf ettiler.

Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tüm Dünya'yı etkisi altına alırken özellikle bu yıl Karadeniz bölgesinde fındık hasat mevsimine denk gelmesi fındık üreticisini ilk günlerde zorladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Düzce'ye geçen yıllara göre daha az mevsimlik tarım işçisi gelince üreticiler fındık hasadı için işçi bulamadılar ve çareyi teknolojide aramaya başladılar. Fındık toplamak için üretilen ve evlerde kullanılan elektrikli süpürge mantığı ile yapılan 'Fındık süpürgesi' üreticilerin oldukça işine yaradı. Özellikle işçi masrafından olduğu kadar zamanda da tasarruf ettiren makine sayesinde fındık üreticileri tam olan fındığın yere dökülmesini bekledikleri için daha çok verim alarak fındıktaki randımanın da yüksek olmasını salıyorlar.

'FINDIK SÜPERGESİ KULLANIYORUZ'

Gölyaka ilçesinde fındık işçisi bulamadığı için fındık süpürgesini kullanan Bekir Mutlu isimli fındık üreticisi 'Bu sene fındık hasadına işçi bulamadık. Virüs nedeniyle işçi gelmedi. Bizde bu yolu tercih ettik. Bununla birlikte hem dal eğme hem işçiden tasarruf ve daha hızlı toplama için bu yöntemde çareyi bulduk. Daha hızlı olduğu gibi fındığın daldan düşmesini beklediğimiz için randıman daha yüksek oluyor. 2 dönümü 10 kişiyle toplayacağına makineyle 2 saatte toplayabiliyorsun. 10 kişiye vereceğin para yerine bu makineyle 1 depo mazotla fındığı toplayabiliyoruz' dedi.

'ÇİFTÇİMİZ KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZMEK ZORUNDA'

Fındık süpürgesi makinesini üreten firmanın satış danışmanı Serkan Yiğit ise 'Hem işçiye verilecek para cebimizde kalıyor hem zaman olarak verimli bir süreç ortaya çıkıyor. Makine üzerinde 10 beygirlik dizel motoru bulunan 25 metre hortumla emiş yapabilen, eğimli arazide de çalışabilen ve tek kişinin de çok rahatlıkla bahçe içerisinde çevirip istediği alana götürüp çalışmasına devam edebilen bir makinedir. Aslında Türkçe söylemek gerekirse evde hanımların kullandığı elektrik süpürgesinin büyüğünü yaptık. Bu sayede de çiftçimizin işini kolaylaştırmada önemli bir adım attık. Virüs nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'dan gelen işçi sayısının ciddi oranda azalmasından dolayı iş başa düştü. Çiftçimiz kendi imkanlarıyla çözmek zorunda. Dolayısıyla bizde makineyi çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Gayet iyi sonuçlar almaya devam ediyoruz' dedi.

Fındık süpürge makinesi tarlada yere dökülen fındığı elektrik süpürgesi gibi içine çekerek makine üzerine oluşturulan alanda çöplerinden ayırarak çuvala dolduruyor. Bu sayede büyük tarlalarda kısa sürede fındık toplanabiliyor.

Kaynak: DHA

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