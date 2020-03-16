Koronavirüs - Fed'in sürpriz faiz indirimi, piyasaların paniğini kontrol edemedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs - Fed'in sürpriz faiz indirimi, piyasaların paniğini kontrol edemedi - Haberler
Avrupa, Fed, Dünya
BBC

Koronavirüs - Fed'in sürpriz faiz indirimi, piyasaların paniğini kontrol edemedi

Fed'in Pazar günü sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmesi ve 700 milyar dolarlık varlık alım programına başladığını açıklaması piyasalarda koronavirüs nedeniyle oluşan paniğin önüne geçemedi.

16.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:21
Koronavirüs - Fed'in sürpriz faiz indirimi, piyasaların paniğini kontrol edemedi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Pazar günü sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmesi ve 700 milyar dolarlık varlık alım programına başladığını açıklaması piyasalarda koronavirüs nedeniyle oluşan paniğin önüne geçemedi.

Asya'da piyasaların açılmasıyla başlayan düşüş Avrupa borsalarına da yansıdı.

Fed, Pazar günü yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının birçok ülkede ekonomik aktiviteye zarar verdiğini belirterek faizi yüzde 0 ile yüzde 0,25 bandına indirdi.

Fed'in belirlediği faiz oranı, hem finansal kuruluşların kısa süreli borçlanması hem de tüketici faizlerinin belirlenmesinde etkili.

Fed bu adımı atırken dünyanın diğer merkez bankalarıyla işbirliği içinde bu kararı aldığını açıkladı. Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Güney Kore ve Filipin Merkez Bankaları da faiz indirdi veya acil durum önlemleri açıkladı.

Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin de bu Perşembe günü yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceği beklentisi ağırlık kazandı.

Bloomberg dolar endeksi yüzde 0,4 değer kaybı yaşasa da Dolar/TL kurunda gün içinde yüzde 1 oranında yükseliş görüldü.

Dolar/TL, 6,40 seviyesini test etmeye başlamış durumda.

Son altı yılın en büyük değer kayıpları

Fed'in Pazar günü yaptığı açıklamanın ardından ABD'de vadeli endeks kontratları düştü.

Pazartesi günü ise piyasalar son altı yıldan beri görülen en büyük kayıplarını yaşadı.

Avrupa borsaları dünyanın başlıca merkez bankalarının koronavirüs salgını nedeniyle aksayan ekonomiye destek önlemleri almasına rağmen yatırımcılar arasında devam eden paniğin etkisiyle sert geriledi.

İtalya ve İspanya başta olmak üzere Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde sosyal hayatın kısıtlanması ve kimilerinde sınırların kapanması üzerine piyasalar sert tepki verdi.

European Stoxx 600 endeksinde yüzde 8'lik bir kayıp yaşandı.

Yolculuk, seyahat ve tatil ile ilişkili hisse senetlerinde yüzde 14'ü aşkın kayıp görüldü.

Türkiye'de de Borsa İstanbul 100 endeksinde yüzde 7'nin üzerinde değer kaybı yaşandı.

EasyJet yüzde 27 değer kaybetti

Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 7 kayıp yaşadı.

Fransa'nın Cac 40 endeksi yüzde 9'dan fazla düştü. Almanya'nın Dax endeksi de yüzde 8'den fazla değer kaybetti.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi günlük yüzde 7'den fazla düştü.

Havayolları en büyük düşüşü yaşayan şirketler olurken Tui hisseleri yüzde 28, EasyJet yüzde 27, British Airways'in sahibi olan IAG yüzde 22, Air France-KLM yüzde 17 değer kaybetti.

Yatırımcıların en büyük kaygısının virüsün piyasaları daha şiddetli vurması takdirinde merkez bankalarının elinde yeteri kadar cephaneliğin kalmadığına yönelik.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Haber
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi Haber
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Haber
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Falcao Adem Büyük Okan Buruk Sergen Yalçın Radamel Falcao
Daha Fazla Derbi Vatandaş Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs - Fed'in sürpriz faiz indirimi, piyasaların paniğini kontrol edemedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:33:09. #1.15#