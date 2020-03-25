Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı - Haber
Koronavirüs, Ankara, Sağlık

Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı

Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı Evde sağlık hizmeti Ankara merkezine günde ortalama bin 200 çağrı geliyor Evde sağlık hizmeti koronavirüs salgını döneminde de vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

25.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:45
Koronavirüs 'evde sağlık hizmeti' çağrılarını artırdı

Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı

Evde sağlık hizmeti Ankara merkezine günde ortalama bin 200 çağrı geliyor

ANKARA - Evde sağlık hizmeti koronavirüs salgını döneminde de vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların tıbbi takip ve işlemlerini evlerine giderek uyguluyor. Ankara Evde Sağlık İl Koordinasyonluğuna günde ortalama bin 200 çağrı geliyor.

Yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerine giderek gerçekleştiren "Evde Sağlık Hizmetleri" ekipleri, koronavirüs salgını döneminde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların da yardımına koşuyor. Alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar da taleplerini "Evde Sağlık Hizmetleri" çağrı merkezine iletiyor. Çağrı merkezi tarafından Ankara Evde Sağlık İl Koordinasyonluğuna ise günde ortalama bin 200 çağrı yönlendiriliyor. Talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler ise vatandaşların tıbbi takibini evlerinde sürdürürken pansuman, sonda, enjeksiyon gibi işlemlerini burada uyguluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Evde Sağlık İl Koordinatörü Uzm. Dr. Huriye Ünal, Evde sağlık hizmetleri olarak hastaların tıbbi ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Ellerinden geldiği kadar hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Ünal, "Damardan veya kas içi enjeksiyonlarını, yara pansumanlarını, sonda değişimlerini, sütür alınma işlemlerini gerçekleştiriyor ve ilaç raporlarını yeniliyoruz. Tanı konmuş tedavilerin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını sonrasında hizmet verdikleri kesimin genişlediğine işaret eden Ünal, "En son yaşadığımız pandemiden önce yaşlılar, yatağa tam bağımlı, yarı bağımlı, evden çıkamayan herkes buradan faydalanabiliyordu. Ama 65 yaş üstü dışarı çıkma sınırlandırılmasından sonra 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız ve yaştan bağımsız olarak kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımız bize başvurabiliyorlar. Önce günlük olarak 200 başvurumuz olurken şu an günlük olarak bin 200 başvurumuz oluyor" diye konuştu.

Çalışma prensipleriyle ilgili bilgi veren Ünal, "Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız, hastaların ulusal çağrı merkezine başvurularını bize gönderiyorlar. Biz hastalarımızı arıyoruz, tekrar ulaşıyoruz. Hastalarımız daha sonra hastanedeki ekiplerimizden hizmet alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Raporlu ilaçların bu süreçte kendiliğinden yenileceğine dikkat çeken Ünal, "1 Mart sonrası biten raporlu ilaçlarımız kendiliğinden yenileniyor ve reçete ihtiyacı olmaksızın rengi reçete de dahil eczanelere başvurup hastalarımız temin edebilirler. 1 Marttan önce biten raporlar için de bize başvuru yapabilirler" dedi. Öte yandan vatandaşlara seslenen Ünal, "Bizim yaşlılarımız bizim kültürel mirasımız, çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Herkesin sağlığını korumak için lütfen evimizde kalalım" uyarısında bulundu.

Koordinasyon merkezinde 15 kişi sahada ekiplerle ise toplam 260 kişi faaliyet sürdüklerini belirten Ünal, artan taleplerle bu sayıların da artırıldığını ifade etti.

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı bünyesine bağlı 444 38 33 numaralı telefondan 7/24 başvuru oluşturabilirler.

Koronavirüs 'evde sağlık hizmeti' çağrılarını artırdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
'Bende belirti yok' diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haber
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası! Gümüşdağ salgına yakalandı Haber
Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası! Gümüşdağ salgına yakalandı
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu Haber
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi Haber
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı iddiası asılsız çıktı
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı iddiası asılsız çıktı
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Idris Elba James Bond Ender Saraç
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 16:33:55. #1.14#
title