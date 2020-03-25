Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı Evde sağlık hizmeti Ankara merkezine günde ortalama bin 200 çağrı geliyor Evde sağlık hizmeti koronavirüs salgını döneminde de vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı

Evde sağlık hizmeti Ankara merkezine günde ortalama bin 200 çağrı geliyor

ANKARA - Evde sağlık hizmeti koronavirüs salgını döneminde de vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların tıbbi takip ve işlemlerini evlerine giderek uyguluyor. Ankara Evde Sağlık İl Koordinasyonluğuna günde ortalama bin 200 çağrı geliyor.

Yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerine giderek gerçekleştiren "Evde Sağlık Hizmetleri" ekipleri, koronavirüs salgını döneminde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların da yardımına koşuyor. Alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar da taleplerini "Evde Sağlık Hizmetleri" çağrı merkezine iletiyor. Çağrı merkezi tarafından Ankara Evde Sağlık İl Koordinasyonluğuna ise günde ortalama bin 200 çağrı yönlendiriliyor. Talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler ise vatandaşların tıbbi takibini evlerinde sürdürürken pansuman, sonda, enjeksiyon gibi işlemlerini burada uyguluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Evde Sağlık İl Koordinatörü Uzm. Dr. Huriye Ünal, Evde sağlık hizmetleri olarak hastaların tıbbi ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Ellerinden geldiği kadar hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Ünal, "Damardan veya kas içi enjeksiyonlarını, yara pansumanlarını, sonda değişimlerini, sütür alınma işlemlerini gerçekleştiriyor ve ilaç raporlarını yeniliyoruz. Tanı konmuş tedavilerin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını sonrasında hizmet verdikleri kesimin genişlediğine işaret eden Ünal, "En son yaşadığımız pandemiden önce yaşlılar, yatağa tam bağımlı, yarı bağımlı, evden çıkamayan herkes buradan faydalanabiliyordu. Ama 65 yaş üstü dışarı çıkma sınırlandırılmasından sonra 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız ve yaştan bağımsız olarak kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımız bize başvurabiliyorlar. Önce günlük olarak 200 başvurumuz olurken şu an günlük olarak bin 200 başvurumuz oluyor" diye konuştu.

Çalışma prensipleriyle ilgili bilgi veren Ünal, "Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız, hastaların ulusal çağrı merkezine başvurularını bize gönderiyorlar. Biz hastalarımızı arıyoruz, tekrar ulaşıyoruz. Hastalarımız daha sonra hastanedeki ekiplerimizden hizmet alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Raporlu ilaçların bu süreçte kendiliğinden yenileceğine dikkat çeken Ünal, "1 Mart sonrası biten raporlu ilaçlarımız kendiliğinden yenileniyor ve reçete ihtiyacı olmaksızın rengi reçete de dahil eczanelere başvurup hastalarımız temin edebilirler. 1 Marttan önce biten raporlar için de bize başvuru yapabilirler" dedi. Öte yandan vatandaşlara seslenen Ünal, "Bizim yaşlılarımız bizim kültürel mirasımız, çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Herkesin sağlığını korumak için lütfen evimizde kalalım" uyarısında bulundu.

Koordinasyon merkezinde 15 kişi sahada ekiplerle ise toplam 260 kişi faaliyet sürdüklerini belirten Ünal, artan taleplerle bu sayıların da artırıldığını ifade etti.

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı bünyesine bağlı 444 38 33 numaralı telefondan 7/24 başvuru oluşturabilirler.

Kaynak: İHA