Koronavirüs evcil hayvanlardan insanlara geçmiyor ancak insanlar onlara bulaştırabilir
Hong Konglu yetkililer, evcil kedi ve köpeklerden insanlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşamayacağını ancak virüsün insanlardan onlara geçebileceğini bildirdi. Uzmanlar, kedi ve köpeklerde virüsün düşük seviyede görülebileceğini belirtiyor.
Hong Konglu yetkililer, evcil kedi ve köpeklerden insanlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşamayacağını ancak virüsün insanlardan onlara geçebileceğini bildirdi. Uzmanlar, kedi ve köpeklerde virüsün düşük seviyede görülebileceğini belirtiyor.
Hong Kong Tarım, Balıkçılık ve Koruma Bakanlığı, 27, 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde Covid-19 testine tabi tutulan karantina altındaki bir köpeğin test sonuçlarının "zayıf pozitif" çıktığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
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