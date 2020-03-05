Koronavirüs evcil hayvanlardan insanlara geçmiyor ancak insanlar onlara bulaştırabilir
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Koronavirüs evcil hayvanlardan insanlara geçmiyor ancak insanlar onlara bulaştırabilir

Hong Konglu yetkililer, evcil kedi ve köpeklerden insanlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşamayacağını ancak virüsün insanlardan onlara geçebileceğini bildirdi. Uzmanlar, kedi ve köpeklerde virüsün düşük seviyede görülebileceğini belirtiyor.

05.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:41
Koronavirüs evcil hayvanlardan insanlara geçmiyor ancak insanlar onlara bulaştırabilir

Hong Konglu yetkililer, evcil kedi ve köpeklerden insanlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşamayacağını ancak virüsün insanlardan onlara geçebileceğini bildirdi. Uzmanlar, kedi ve köpeklerde virüsün düşük seviyede görülebileceğini belirtiyor.


Hong Kong Tarım, ve Koruma Bakanlığı, 27, 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde Covid-19 testine tabi tutulan karantina altındaki bir köpeğin test sonuçlarının "zayıf pozitif" çıktığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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