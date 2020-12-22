Koronavirüs ev içinde bulaşır mı? Koronavirüs en çok nerede bulaşır? Koronavirüs evde yüzde kaç oranında bulaşır?
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Koronavirüs ev içinde bulaşır mı? Koronavirüs en çok nerede bulaşır? Koronavirüs evde yüzde kaç oranında bulaşır?

22.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:24
Koronavirüs ev içinde bulaşır mı? Koronavirüs en çok nerede bulaşır? Koronavirüs evde yüzde kaç oranında bulaşır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyarmaya devam ediyor. Koronavirüs ev içinde bulaşır mı? Koronavirüs en çok nerede bulaşır? Koronavirüs evde yüzde kaç oranında bulaşır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyarmaya devam ediyor. Koronavirüs ev içinde bulaşır mı? Koronavirüs en çok nerede bulaşır? Koronavirüs evde yüzde kaç oranında bulaşır? İşte detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS EV İÇİNDE BULAŞIR MI?

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NEDİR?

Öte yandan 22 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 309'u semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 251 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 602'ye toplam vaka sayısı ise 2 milyon 62 bin 960'a yükseldi.

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