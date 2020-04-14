Koronavirüs etkisiyle yerli ve milli tohum kullanımı artacak Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, koronavirüs salgını nedeniyle tohum ithalatında ortaya çıkan sorunların yerli tohum üreticileri için bir şans olduğunu belirtti.

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, koronavirüs salgını nedeniyle tohum ithalatında ortaya çıkan sorunların yerli tohum üreticileri için bir şans olduğunu belirtti. Kaynak: Dunya.com