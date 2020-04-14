Koronavirüs etkisiyle yerli ve milli tohum kullanımı artacak
Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, koronavirüs salgını nedeniyle tohum ithalatında ortaya çıkan sorunların yerli tohum üreticileri için bir şans olduğunu belirtti.
14.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:33
Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, koronavirüs salgını nedeniyle tohum ithalatında ortaya çıkan sorunların yerli tohum üreticileri için bir şans olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com