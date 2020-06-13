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Koronavirüs etkisiyle temassız ödeme 3 kat arttı

Koronavirüs salgını insanların alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını değiştirdi.

Koronavirüs etkisiyle temassız ödeme 3 kat arttı
13.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:12

Koronavirüs salgını insanların alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını değiştirdi. Bu dönemde geçen yıla göre, ATM'lerden nakit çekim oranı yüzde 14 düştü. Temassız ödemeye ise ilgi 3 kat arttı. 5 milyon kart, internetten alışverişlerde ödemeye açılırken 2 milyonu ilk kez kullanıldı.

Elektronik para kuruluşu Pay Fix, koronavirüsün insanların alışveriş, tüketim ve ödeme araçları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için bir araştırma yaptı. Buna göre, Covid-19 salgın sürecinde Türkiye'de kartlı ödeme tercihleri geçen yıla göre 3 kat arttı. Bunun yanı sıra ATM'lerden nakit çekim oranı ise yüzde 14 düştü.

Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Yazgan, müşterilerin değişen alışkanlıklarına dair gözlemler yaptıklarını söyleyerek araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Yazgan, elle temas edilen kağıt paranın, plastik kartların, ATM'lerin ve pos cihazlarının, virüs tehdidi yüzünden insanların tedirginlikle kullandığı ödeme araçları haline dönüştüğünü dile getirdi.

ÖDEME TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Koronavirüs sürecinde temassız finansal teknolojilerin ön plana çıktığını belirten Yazgan, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sözcüsünün geçtiğimiz günlerde "temassız ödeme yöntemlerini tercih etmek daha iyi bir fikir" sözleri nakitsiz bir ekonominin pratikliğinin yanında sağlık için de en uygun model olduğunu göstermektedir. Türkiye'de ise bu süreçte nakit yerine temassız ödemeleri tercih edenlerin sayısında hızlı bir artış gözlendi. Kartlı ödeme tercihleri geçen yıla göre 3 kat artmış durumda. Bunun yanı sıra ATM'lerden nakit çekim oranı ise yüzde 14 düşmüş durumda. Temassız ödemeye ise ilgi, salgın sürecinde geçtiğimiz senelere oranla 3 kat arttı" dedi.

"2 MİLYON KART İLK KEZ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ İÇİN KULLANILDI"

İnternetten alışveriş yapma seçeneğinin, evde kalma zorunluluğu ile daha çok tercih edildiğini vurgulayan Yazgan, "BKM verilerini baz alarak yapmış olduğumuz araştırmalarda, 2 milyon kartın ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü. Pandemi döneminde 5 milyon kart ise, internetten ödemeye açıldı. Alışverişlerde mobil cihaz kullanımı da ciddi oranda arttı" diye konuştu.

YENİ NESİL ÖDEME SİSTEMİ; DİJİTAL CÜZDAN

İnsanların yaşam şeklini, iş hayatını ve ödeme alışkanlıklarını değiştiren koronavirüsle gelen gelişmelere hızlıca uyum sağladıklarını söyleyen Yazgan, "Bu kapsamda dijital cüzdan ile müşterilerimize internet üzerinden birkaç saniyede hesap açacak kadar kolay ve cep telefonu ile her yere taşıyabileceği, pratik bir ödeme hizmeti sunuyoruz. Bilgisayardan ya da mobilden yaptığımız temassız dijital ödemeler, artık gündelik hayatımızın rutin davranışları haline çoktan geldi. Dünyanın yaşadığı Covid-19 salgını ile yeni nesil ödeme sistemleri, dijital cüzdanlar ve dijital ödeme sistemleri yarının dünyasının artık kaçınılmaz bir gerçekliğidir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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