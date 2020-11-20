Koronavirüs: Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı balık yemekle virüs bulaşmadığını göstermek için çiğ balık ısırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı balık yemekle virüs bulaşmadığını göstermek için çiğ balık ısırdı

20.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:07
Koronavirüs: Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı balık yemekle virüs bulaşmadığını göstermek için çiğ balık ısırdı

Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, koronavirüsün balıktan bulaşmadığını söylediği basın toplantısında çiğ balık ısırdı.

Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, koronavirüs bulaşmadığını kanıtlamak için basın toplantısında çiğ balık ısırdı.

Ülkedeki salgınının başkent Colombo'daki bir balık pazarından yayıldığı söylentilerinin ardından Sri Lanka'da balık satışları durma noktasına gelmişti.

Halkın, virüs bulaşabileceği endişesiyle balık yemekten vazgeçmesi nedeniyle on binlerce ton balığın çürümeye terk edildiği belirtiliyor.

Geçen yıla kadar balıkçılık bakanlığı yapan ve şimdi muhalefet milletvekili olan Wedaarachchi, televizyonlardan yayımlanan basın toplantısında "Bu ülkenin halkına çağrımdır: Bu balığı yiyin. Korkmayın. Koronavirüs bulaşmaz" dedi ve yanında getirdiği balığı ısırdı.

Dünya Sağlık Örgütü: Çiğ yemeyin

Dünya Sağlık Örgütü, çiğ veya pişirilmemiş hayvan ürünlerinin tüketilmesinden kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Balık, bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da temel tüketim maddeleri arasında.

Ülkede on binlerce kişinin geçimini sağladığı balıkçılık sektörünün gayri safi yurt için hasılaya katkısı yüzde 2,5 civarında.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Sri Lanka, 2017'de 246 milyon dolarlık deniz ürünü ihraç etti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Sri Lanka'da bugün itibarıyla 19 bine yakın koronavirüs vakası tespit edildi.

Hastalıktan ölenlerin sayısının ise 73 olduğu açıklandı.





BBC

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi
Son dakika haberi... Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi
İngiltere'de İşçi Partisi, eski liderleri Jeremy Corbyn'e anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanacak
İngiltere'de İşçi Partisi, eski liderleri Jeremy Corbyn'e anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Berk Oktay İrem Derici Aydemir Akbaş
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Samet Aybaba Lewis Hamilton Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı balık yemekle virüs bulaşmadığını göstermek için çiğ balık ısırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 17:22:09. #1.14#
title