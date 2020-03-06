Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü
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Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü

Tahran'da yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığı gözlemlenirken, metro ve otobüse binen yolcu sayısında düşüş yaşanıyor.

06.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:38
Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü

'da yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığı gözlemlenirken, metro ve otobüse binen yolcu sayısında düşüş yaşanıyor. Tahran halkı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü
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