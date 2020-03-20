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Koronavirüs, Plastik, Türkiye, İtalya, Ekonomi

Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektörü olarak tam kapasiteyle üretim yaptıklarını ve rafları boş bırakmayacaklarını belirterek, "Türkiye, tek kullanımlık plastik ihracatında Çin ve İtalya'dan sonra dünyanın üçüncü...

20.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:58
Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektörü olarak tam kapasiteyle üretim yaptıklarını ve rafları boş bırakmayacaklarını belirterek, "Türkiye, tek kullanımlık plastik ihracatında Çin ve İtalya'dan sonra dünyanın üçüncü büyük oyuncusu konumunda. Plastik tek kullanımlık ürün üreten fabrikalarımız hem yurt içinden hem yurt dışından artan talebe cevap vermek için tam kapasite çalışıyor." ifadelerini kullandı.

PAGEV'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki plastik üreticilerinin artan talebi karşılamak için tam kapasite çalıştığı kaydedildi.

Eroğlu, talebi karşılamada sorun yaşanmayacağının altını çizerek, "Türkiye, tek kullanımlık plastik ihracatında Çin ve İtalya'dan sonra dünyanın üçüncü büyük oyuncusu konumunda. Plastik tek kullanımlık ürün üreten fabrikalarımız hem yurt içinden hem yurt dışından artan talebe cevap vermek için tam kapasite çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "Dünyayı sarsan ve en önemli gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgını, hijyen noktasında tek kullanımlık ürünlerin önemini ortaya koydu. Salgından kendini korumak isteyenler fabrikalardan evlere tek kullanımlık plastik ürünlere yöneldi. Hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleriyle tek kullanımlık plastik ürünler son iki haftada tüketim rekoru kırdı. Koronavirüs salgını tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bilim insanları virüs ile savaşacak ilaç ve aşı çalışmalarına devam ederken salgından korunmanın en etkili yolunun hijyenden geçtiğine dikkat çekiliyor. Virüs korkusu ile tek kullanımlık plastik ürünlere olan talep zirve yaptı. Daha çok fast food, kafe, çay bahçesi, hastane ve pikniklerde tercih edilen tek kullanımlık plastik bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi ürünler, salgın hastalık endişesiyle artık evlerde ve fabrikalarda da tüketiliyor." ifadelerine yer verildi.

"Hijyen isteyen herkes tek kullanımlık ürünlere yöneldi"

Hijyen noktasında tek kullanımlık plastik ürünlerin önemine dikkati çeken Eroğlu, "Doktorlardan gelen uyarıların ardından korunmak için kendini izole edenlerin sayısında artış yaşanırken hastalığın bulaşmasını önlemek amacıyla artık evlerde de tek kullanımlık plastik ürünlere yönelim görülüyor. Eskiden porselen tabak veya metal tabldot kapları kullanan fabrikalar da koronavirüs salgını ile birlikte toplu yemek tüketiminde tek kullanımlık plastik kaplara geçti." ifadelerini kullandı.

Artık kimse bir başkasının kullandığı tabak, bardak, çatal, bıçakla yemek-içmek istemediğini kaydeden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Tam otomatik makinelerde, el değmeden üretilen ve paketlenen ürünler, ilk kez kullanılıyor olması ve daha önce başkası tarafından dokunulmamış olması özellikleriyle son derece hijyenik. Koronavirüsün hastane içinde yayılmasını engellemek için doktorlar, personel ve hastalar tarafından sadece tek kullanımlık plastik ürünler tercih ediliyor. Bu da hastanelerdeki tek kullanımlık ürünlerde talep artışına yol açıyor. Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de toplu karantina alanlarında yalnızca tek kullanımlık plastik ürünler kullanılıyor. Bu hafta umreden dönen yolcuların karantinaya alındığı yurtlarda da tüm içecek ve gıdalar tek kullanımlık plastik ürünlerle servis ediliyor. Dolayısıyla salgın hastalık endişesi yaşanan şu günlerde bu özellik oldukça önemli. Salgının önlenmesinde önemli role sahip ürünlerimizin, tüketicilerimize en kolay ve uygun fiyatla, kesintisiz olarak ulaştırılmasını hedefliyoruz."

İsrail'den yoğun talep var

Özellikle son iki haftadır virüs endişesiyle artan talebin market raflarında ve perakendede ara ara plastik tek kullanımlık ürünlerin tükenmesine yol açtığını vurgulayan Eroğlu, "Özellikle İsrail'den yoğun talep var, kendini evlerinde izole eden insanların tek kullanımlık plastik ürün kullanımı talep patlamasına yol açıyor. İsrail yüzde 25'lik pay ile Türkiye'nin en çok tek kullanımlık plastik ihracatı yaptığı ülke olurken bu ülkeyi Fransa, İngiltere ve ABD takip ediyor. 2019 yılında 2 milyar 105 milyon liralık tek kullanımlık plastik ürün ürettik. Tek kullanımlık plastik ürünlerde 2019'daki yurt içi tüketim 1 milyar 185 milyon lira olurken aynı dönemde 960 milyon liralık da ihracat gerçekleştirildi. Ülkemiz bu alanda net ihracatçı konumunda. Geçtiğimiz yıl tek kullanımlık plastik ürün ithalatı sadece 38 milyon lira seviyesinde kaldı." dedi

Eroğlu, halk sağlığının korunmasında plastik sektörüne büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Dünya çapında koronavirüs vakaları artıyor ve hastalık kamu sağlığına giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor. Plastik sektörü tüm tedarik zincirindeki iş ortaklarıyla işbirliği yaparak ihtiyaçların karşılanmasını, hastaların tedavi görmesini, sağlık personelinin korunmasını, tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçakla salgının bulaşmasını engelleyecek ürünleri sağlıyor. Plastik ürünler, yıllardır sağlık sektörünün ilk tercihidir. Salgın hastalıkların azalmasının en önemli sebeplerinden biri de bu ürünlerdir. Plastik ürünler, daha uzun ve sağlıklı hayatlar sürmemizi sağlar. Dünya plastik endüstrisi, koronavirüs salgınıyla mücadelede resmi makamlara ve kamu sağlığı yetkililerine tüm yardımı yaparak malzemeleri ve ürünleriyle ön saflarda yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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