Koronavirüs endişesi nedeniyle, Diyarbakır'ın sembol mekanları boşaldı
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Koronavirüs endişesi nedeniyle, Diyarbakır'ın sembol mekanları boşaldı

DİYARBAKIR'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, evlerine kapandı, iş yerleri ise kepenk indirdi.

19.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:49
Koronavirüs endişesi nedeniyle, Diyarbakır'ın sembol mekanları boşaldı

DİYARBAKIR'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, evlerine kapandı, iş yerleri ise kepenk indirdi. Kente gelen turistlerin ziyaret ettiği tarihi mekanlardaki insan yoğunluğu azaldı.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından, alınan tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanmasına karar verildi. Yetkililerin aldığı önlemler ve önerilen korunma yöntemlerine uyan vatandaşlar da toplu ortamlarda bulunmamaya ve gerekmedikçe sokağa çıkmamayı tercih etti. Diyarbakır'da işletmeler kepenk indirdi, vatandaşlar da evlerinde kaldı. Yerli ve yabanca turistlerin de ziyaret ettiği kentte tarihi mekanların, alınan tedbirlerin ardından boşaldığı görüldü. 

Kentin sembol yapılarından On Gözlü Köprü'yü ziyaret eden İskender İskenderoğlu, alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirterek, kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.'HEM KENDİMİN, HEM ÇEVREMİZİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'Koronavirüs nedeniyle evde kalmaya karar verdiğini anlatan Aydın Selçuk, kısa süreliğine On Gözlü Köprüsü'ne geldiğini söyledi. Koronavirüs salgını öncesinde On Gözlü Köprüsü'nde insanların yoğunluğu olduğunu ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle devletimizin aldığı tedbirlere uyuyoruz. Bu şekilde bir hayat sürdürüyoruz. Sağlık Bakanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Gece gündüz demeden çalıştığı her halinden belli. Haberlerden takip ediyoruz. Özellikle sosyal yaşam alanları olan alışveriş merkezinde virüsle alakalı gerekli tedbirlerin alındığını düşünmüyorum. Biz de zaten pek fazla gitmiyoruz. Mümkün olduğunca sakin yerlerde hava almak maksadıyla çıkıp kısa sürede evlerimize dönüyoruz. Hem kendi sağlığımız için, hem milletçe sağlığa dikkat etmek için biz de kendimizce devletimizin aldığı tedbirlere uyuyoruz" diye konuştu.OTOBÜS TERMİNALİNDE SESSİZLİK

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessiz kalan yerlerden biri de Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali. Türkiye'nin batı ve doğu illerine birçok seferin yapıldığı Diyarbakır'daki otobüs terminali koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından çok az sayıda seferlerin düzenlendiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

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