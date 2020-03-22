Koronavirüs endişesi evcil hayvan otellerini doldurdu
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Koronavirüs, EFE, Güncel

Koronavirüs endişesi evcil hayvan otellerini doldurdu

Koronavirüs endişesi evcil hayvan otellerini doldurduADANA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan evcil hayvan sahipleri, can dostlarının bakımı ve ihtiyaçlarının aksamaması için veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakmaya başladı.

22.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:54
Koronavirüs endişesi evcil hayvan otellerini doldurdu

Koronavirüs endişesi evcil hayvan otellerini doldurdu

ADANA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan evcil hayvan sahipleri, can dostlarının bakımı ve ihtiyaçlarının aksamaması için veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakmaya başladı. Evcil hayvan otellerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yetkililerin uyarıları doğrultusunda evden çıkmamaya başladı. Riskli grup olan 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ise yasaklandı. Evcil hayvan sahipleri, evlerinden çıkmayınca, bakımlarının aksamaması için hayvanlarını hayvan otellerine vermeye başladı. Vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirmek, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanması için can dostlarını veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakıyor.

Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, normal şartlar altında kış ve ilkbaharda sezonun ölü geçtiğini ancak koronavirüs nedeniyle hayvanlarının iyi hizmet almasını isteyen vatandaşların talebi üzerine yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını söyledi. Koronavirüse karşı otelde dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ve hayvan sahiplerinin bile ziyaretinin kabul edilmediğini kaydeden Efe, hayvanların 'pet taksi' ile evlerinden alınıp otele getirildiğini ve hizmet sonunda tekrar evlerine bırakıldığını anlattı.

RİSKİ MİNİMUMDA TUTUYORUZ

Efe, otelde konaklayan evcil hayvanların evde gördükleri hizmetin birebir aynısından biraz daha fazlasını sağladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Mama saatleri, kullanılması gereken ilaçlar, gezme saatleri, oyun saatleri, hepsi burada dikkate alınıyor. Bir şehirde, bahçede ya da parkta ne gerekiyorsa burada fazlasıyla yapılıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda haftada 8-10 randevumuz oluşurken bu sayı günde 5-6'ya çıktı. İnsani açıdan bu virüs yüzünden oldukça üzüntülüyüz ama salgından küçük dostlarını korumak, bakımlarının, ihtiyaçlarının olduğu gibi devam etmesini isteyen hayvan sahipleri için burası uygun ve konsept bir alan. Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmak üzere. Diğer pet otellerinin yanı sıra veteriner hekim kliniklerinin de hareketlendiğini duyuyoruz. Bu alanı izole tuttuğumuz için riski minimumda tutuyoruz. Alanımızda haftada 4 gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor."

Koronavirüs endişesi evcil hayvan otellerini doldurdu

Kaynak: DHA

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Koronavirüs endişesi evcil hayvan otellerini doldurdu

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