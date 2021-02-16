Koronavirüs en çok ve en az vakanın olduğu iller hangileridir? Haftalık en çok korona vakası bulunan şehirler listesi!

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Şubat Salı haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?