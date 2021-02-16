Koronavirüs en çok ve en az vakanın olduğu iller hangileridir? Haftalık en çok korona vakası bulunan şehirler listesi!
Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Şubat Salı haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?
En çok koronavirüs vakası hangi illerde var? Haftalık en çok ve en az vakanın bulunduğu iller nelerdir? İllere göre 8-14 Şubat haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?
İL İL HAFTALIK (8-14 ŞUBAT) KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI (100 BİNDE)
Adana : 59,95
Adıyaman : 100,55
Afyon : 22,32
Ağrı : 27,50
Aksaray : 92,01
Amasya : 96,06
Ankara : 35,49
Antalya : 78,20
Ardahan : 65,63
Artvin : 78,42
Aydın : 35,21
Balıkesir : 83,65
Bartın : 44,69
Batman : 12,49
Bayburt : 60,71
Bilecik : 35,41
Bingöl : 26,81
Bitlis : 10,35
Bolu : 44,96
Burdur : 75,54
Bursa : 34,87
Çanakkale : 37,61
Çankırı : 22,86
Çorum : 35,36
Denizli : 32,52
Diyarbakır : 17,53
Düzce : 43,99
Edirne : 65,66
Elazığ : 50,42
Erzincan : 60,37
Erzurum : 37,71
Eskişehir : 30,99
Gaziantep : 26,72
Giresun : 184,34
Gümüşhane : 97,18
Hakkari : 9,55
Hatay : 62,82
Iğdır : 23,28
Isparta : 33,88
İstanbul : 60,19
İzmir : 44,39
Kahramanmaraş : 39,38
Karabük : 34,15
Karaman : 103,16
Kars : 17,79
Kastamonu : 29,73
Kayseri : 56,71
Kırıkkale : 43,23
Kırklareli : 52,61
Kırşehir : 29,90
Kilis : 51,57
Kocaeli : 88,19
Konya : 90,99
Kütahya : 50,91
Malatya : 40,92
Manisa : 42,52
Mardin : 15,33
Mersin : 90,57
Muğla : 54,94
Muş : 16,28
Nevşehir : 66,16
Niğde : 54,67
Ordu : 194,42
Osmaniye : 139,81
Rize : 202,44
Sakarya : 76,77
Samsun : 171,29
Siirt : 21,37
Sinop : 79,52
Sivas : 33,08
Şanlıurfa : 27,12
Şırnak : 7,82
Tekirdağ : 55,37
Tokat : 118,52
Trabzon : 228,02
Tunceli : 38,96
Uşak : 27,70
Van : 14,89
Yalova : 75,17
Yozgat : 41,07
Zonguldak : 54,67
SON 1 HAFTADA EN ÇOK VAKA BULUNAN 10 ŞEHRİMİZ (100 BİNDE)
Trabzon : 228,02
Rize : 202,44
Ordu : 194,42
Giresun : 184,34
Samsun : 171,29
Osmaniye : 139,81
Tokat : 118,52
Karaman : 103,16
Adıyaman : 100,55
Aksaray : 92,01