Koronavirüs eğlence sektörünü de etkiledi KORONAVİRÜS salgını eğlence dünyasını da etkiliyor.

KORONAVİRÜS salgını eğlence dünyasını da etkiliyor. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen ek genelgenin ardından İstanbul 'da birçok eğlence mekanı bu sabahtan itibaren faaliyetlerine ara verirken, genelge dışında kalan yerler de müşteri gelmemesi nedeniyle kapanma noktasına geldi.

Dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirme sonucu Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet gösteren pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin geçici süreliğine kapatılması kararı verildi. Valiliklere gönderilen genelgeyle bugün 10.00 itibarıyla bu tür mekanların faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Söz konusu eğlence mekanları genelgeye uyarak faaliyetlerine ara verirken, genelge dışında kalan yerler de müşteri gelmemesi nedeniyle kapanma noktasına geldi. İstanbul'un eğlence merkezlerinden Nişantaşı ve Beyoğlu 'nda bulunan birçok eğlence mekanı, genelge dışında kalmalarına rağmen müşterilerin gelmemesinden dolayı zor günler yaşıyor. Koronavirüs yüzünden potansiyel müşterilerinin dışarı çıkmayı tercih etmediklerini belirten mekan sahipleri işletmelerinin günden güne boş kaldığını belirtti.

Beyoğlu Nevizade Sokak'ta bir eğlence mekanı işletmeciliği yapan Bilal Örmek, önemli olanın insan sağlığı olduğunu ifade ederek "Yurt dışından gelen misafirlerimiz artık gelemiyor. Herkes korku içerisinde. Genelgeleri takip ediyoruz. Kapatmamız mı gerekiyor yoksa açık mı kalacağız? Her şeyden önemlisi can sağlığıdır. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hepimizin ailesine, yakınlarımıza denk gelebilir. İnşallah korkulan olmaz. Sürekli sağlık bakanımız açıklama yapıyor. Çok şeffaf bir durum. İnşallah daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. Mekanlar ne kadar süre kapalı kalacak, insanlar ne zaman dışarıya çıkmaya başlayacaklar? Kira, vergi, maaş ödemeleri nasıl bir düzenleme olacak. Bunların da ne zaman olacağını bekliyoruz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA