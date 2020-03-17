Koronavirüs eğitime engel değil Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu ve özel sektörde çalışanlar için evden çalışma sistemi yaygınlaşırken okullara belli bir süre ara verildi.

Zamansızlıktan dolayı kendine yatırım yapamayanlar için aslında bu aranın bir fırsat olduğunu dile getiren Dil Bilimci ve Yazar Emin Gulu ''Günde 1 saatinizi İngilizce çalışmaya ayırsanız bile bu dönemi kendinize katkı yaparak geçirebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs birçok sektörü önemli derecede etkilerken alınan önlemler kapsamında eğitime de ara verildi. Bu kapsamda ise evde yapılacak aktiviteler, hem kişilerin eğitimden kopmamasını sağlarken hem de kişisel gelişimlerine olumlu katkılar sağlıyor. Bu sürecin aslında bir boşluk değil, değerlendirmesini bilen için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Dil Bilimci ve Yazar Emin Gulu, "Bu dönemde eğitim sisteminin aksayacağını düşünmüyorum. Bu biraz da sizin elinizde. Bu dönemde evinizde yapılabilecek ve size katkı sağlayabilecek birçok nokta bulunuyor. Bunlardan biri ise dil öğrenme konusu. Bu süreç, zamansızlıktan şikayet edenler için avantaj zamanı. Günde 1 saatinizi yabancı dil çalışmaya ayırırsanız bu dönemde baya bir mesafe kat etmiş olacaksınız. Bütün dillerin köklerini araştırarak ortaya çıkardığım 'Pratik Evrensel Grammer' metodu ile kaleme aldığım 20 Günde İngilizce kitabı ise bu süreçte en iyi dostunuz olabilir. Yanında bulunan CD ile kulağınız İngilizceye aşina olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler