Koronavirüs'e karşı yeni tedbirler valilikçe halka duyuruldu
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Koronavirüs, Kırşehir, Güncel

Koronavirüs'e karşı yeni tedbirler valilikçe halka duyuruldu

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs yayılımına karşı Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplandı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Koronavirüs'e karşı yeni tedbirler valilikçe halka duyuruldu

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs yayılımına karşı Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda Kırşehir'de de alınan kararlar halka duyuruldu.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan ilave tedbirler şöyle;

"Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesine, kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin 27.03.2020 tarihi saat 17: 00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına, Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluğun oluşturacağı temaslar nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanmasına, İl ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerlerinin belirlenmesine, pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde Belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına, mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerlerinin düzenlenmesine, bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi ), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılmasına, bu hususun pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli olarak kontrol edilmesine, pazarcı esnafının kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemlerin alınmasının sağlanmasına, bu hususun belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlemlerin yapılmasına, belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, pazar/satış yerlerinin en geç saat 19: 00'a kadar faaliyet yürütmesine, buna yönelik tebligatların zabıta tarafından pazarcı esnafına yapılmasına." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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