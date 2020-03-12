'Koronavirüs'e karşı ozon terapisi önerisi
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Koronavirüs, Trabzon, Sağlık

'Koronavirüs'e karşı ozon terapisi önerisi

TRABZON'da, özel bir hastanede 'koronavirüs' ve 'grip' gibi bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu ozon terapi yöntemi uygulanıyor.

12.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:09
'Koronavirüs'e karşı ozon terapisi önerisi

TRABZON'da, özel bir hastanede 'koronavirüs' ve 'grip' gibi bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu ozon terapi yöntemi uygulanıyor. Yöntem sayesinde bağışıklıkları güçlendirilen kişilerin, hastalıklara karşı dirençli olmaları sağlanıyor.

Trabzon'da özel bir hastanede 'koronavirüs' ve 'grip' gibi bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direncini artırıcı ozon terapi yöntemi uygulanıyor. Terapi ile steril vakumlu cam şişeye alınan kişinin kanı, kapalı sistem içinde el değmeden ozonlanarak aynı damardan geri veriliyor. 15 dakika süren uygulama ile bağışıklıkları güçlendirilen kişilerin, hastalıklara karşı dirençli olmaları sağlanıyor.

Genel Cerrah ve Ozon Terapi Uzmanı İsmail Hakkı Ocak, bağışıklık sistemini güçlendiren ozon terapinin tüm dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs' başta olmak üzere grip gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir rolü olduğunu söyledi. Ocak, "Yıllardır dünyanın birçok ülkesinde kullanılan ozon tedavisi, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kan ve dokuların daha çok oksijenlenmesini sağlayarak hastaya kendisini zinde hissettiriyor. Ozon tedavisi, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, kronik yorgunluk sendromu, romatizmal hastalık ve fibromiyalji, dolaşım bozukluk giderilmesi, bakteriyel, virüs, mantar enfeksiyonları tedavisi antimikrobiyeldir, bel ve boyun fıtıklarında ağrının azaltılması, astım ve alerjiler, zayıflama ve haşimato, diyabet ve insülin direncinin azaltılması, depresyon, kas hastalıkları ve eklem ağrıları gibi hastalıkların da tedavisinde kullanılıyor" diye konuştu.'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ'

'Koronavirüs' ve 'grip' gibi bulaşıcı salgınlardan korunmanın ilk kuralının bağışıklığı kuvvetlendirmek olduğunu söyleyen Ocak, "Düzenli beslenme, sıvı alımının artırılması, mümkün olduğunca toplu yaşam alanlarından uzak durmak gibi birçok önlem alınsa da bu önlemler yeterli olmayabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için salgın hastalıklar şiddetli semptomlara neden olabiliyor. Salgınlardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek çok önemli. Bu noktada ozon tedavisi ile oldukça güzel sonuçlar alıyoruz. Ozon tedavisi, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirici ve mikrop öldürücü etkileri ile kişinin hastalığa yakalanmasını engelliyor. Tedavi farklı şekillerde uygulanabilirken ozona ait steril vakumlu cam şişeye kişinin kanı alınıp kapalı sistem içinde el değmeden ozonlanıp aynı damardan geri verilmesiyle yapılan bir tedavi. Aynı zamanda ozon vücuda sauna yöntemi ile de verilebiliyor. Bu işlemler bağışıklığı güçlendirip virüse karşı direnç sağlıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

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