Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında
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BBC

Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında

18.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:52
Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında

Yeni hazırlanan bir hayat pahalılığı raporuna göre dünyanın en pahalı üç kenti Hong Kong, Zürih ve Paris oldu.

Yeni hazırlanan bir hayat pahalılığı raporuna göre dünyanın en pahalı üç kenti Hong Kong, Zürih ve Paris oldu.

İstanbul ise bir yıl önceki listeye kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent oldu. İstanbul, 24 sıra birden yükseldi ve dünyanın en pahalı 96. kenti oldu.

Geçen yıl Hong Kong ile aynı düzeyde olan Singapur ve Osaka ise sıralamada gerilere düştü.

Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık raporuna göre, Singapur'daki fiyatlar yabancı çalışanların Covid-19 salgını nedeniyle ülkeden çıkması nedeniyle düştü.

Çoğu Çin kenti de, ABD ve Çin arasındaki gerilimin fiyatları artırmasından dolayı pahalandı.

EUI Dünya Hayat Pahalılığı biriminin başı Upasana Dutt "Son yıllarda genelde Asya şehirleri sıralamada başı çekiyordu, ancak salgın bu yılki sıralamayaı değiştirdi" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok da listede 20 sıra birden geriledi ve 46. en pahalı şehir oldu.

EIU'nun raporu, yabancı çalışanlar için hazırlanıyor ve uluslararası şirketlerin çalışanlarının iş gezileri ve yabancı çalışanlara yönelik maaş ve masraf ödemelerini belirlemekte kullandığı verilerle hazırlanıyor.

Çoğu Çin kenti, ABD-Çin arasında tedarik zincirlerini zorlayan ve tüketici fiyatlarını artıran teknoloji savaşı yüzünden listede ön sıralara çıktı.

Batı Avrupa kentleri artık pahalı

Latin Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa kentleri geçen yıldan bu yana ucuzlarken, Batı Avrupa kentleri daha pahalı oldu.

En pahalı 10 kentin dördü, Zürih, Paris, Cenevre ve Kopenhag oldu.





Bütün kentlerdeki yaşam pahalılığının New York'ta yaşamanın maliyetiyle kıyaslandığı listede bu durumun Avrupa para birimlerinin değerli olmasını yansıtıyor.

En büyük fiyat artışlarıysa, Amerikan ambargoları yüzünden İran'ın başkenti Tahran'da kayıtlara geçti.

Pahalı sigaralar, ucuz gömlekler

EIU Dünya Yaşam Pahalılığı endeksi, 130 büyük kentte Eylül ayındaki mal ve hizmet fiyatlarını kıyaslıyor.

Genel olarak fiyatlar sabit kaldı, ancak rapora göre temel tüketim maddelerinin fiyatları, diğerlerine kıyasla daha dirençliydi.

Lojistik sorunlar da fiyatları artırırken, tuvalet kağıdı ve makarna gibi ürünlerdeki problemler aynı kategoride fiyatları yükseltti.

Raporda yer verilen 10 mal ve hizmet kategorisinde en büyük artış tütün ve eğlencede görülürken, giyecek fiyatlarında en büyük düşüşü görüldü.

Dut "Tüketici ürünlerinde en keskin fiyat artışı bilgisayar fiyatlarında olurken, giyecek fiyatlarında düşüş oldu" dedi.

Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında
BBC

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