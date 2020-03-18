Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasını değiştirebilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasını değiştirebilir - Haberler
Koronavirüs, Hong Kong, Singapur, Dünya
BBC

Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasını değiştirebilir

Hong Kong, Singapur ve Osaka, daha yeni dünyanın en pahalı şehirleri olarak belirlendi.

18.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:30
Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasını değiştirebilir

Hong Kong, Singapur ve Osaka, daha yeni dünyanın en pahalı şehirleri olarak belirlendi. Ancak koronavirüs salgınının tam anlamıyla etkisini göstermesinden sonra durum değişebilir.

Gelirlerinin büyük kısmını turizmden sağlayan şehirler, ekonomilerinin küçülmesi ve fiyatlarının aşağı düşmesiyle daha da ucuzlayabilir.

Bu, dünya çapında yaşam maliyetlerini izleyen Economist İntelligence Unit'in (EIU) tahmini.

EIU'nun 2020 Dünya Çapında Yaşam Maliyeti Araştırması, geçen yılın Kasım ayında koronavirüs salgınının pandemi ilan edilmesinden önce derlendi. Bir sonraki araştırmaları çok farklı olabilir.

EIU'nun baş ekonomisti Simon Baptist, "Turizmle geçinen şehirler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı görebilir. Yani Singapur ve Hong Kong ilk sıralardaki yerlerini koruyamayabilir. Başka bir şehri sıralamanın başında görebiliriz." dedi.

Koronavirüs salgını, dünya ekonomisini sarstı. En ağır darbeler alanlar arasında seyahat ve turizm sektörleri var.

Hong Kong ve Singapur eğlence sektörü, restoranları ve konaklama tesislerine talep düştükçe, gelirlerinde büyük bir azalma görülebilecek iki şehir.

Düşük talep ucuzlatabilir

Bu daha düşük talep, fiyatları indirip, şehirleri sakinleri için ucuzlatabilir.

Japonya'nın üçüncü büyük kenti Osaka, Yen'in değerinin artmasıyla, daha da pahalanıp, EUI sıralamasında Paris'i en pahalı üç kent arasından çıkartmıştı.

Araştırmacılar 160 ürün ve hizmet üzerinden 400'den fazla fiyata baktı.

Bunlar arasında, Çin'deki büyük tedarik zincirinde sorunlar yaşayan otomotiv elektronik ürünler de vardı.

Otomotiv endüstrisinde, Çin'de Ocak ve Şubat aylarındaki fabrika kapanmalarından olumsuz etkilenmesine rağmen, üretim düzeyleri yavaş yavaş koronavirüs öncesi haline geliyor.

Bu da üreticilerin ve satıcıların daha ellerinde daha fazla stok kalmasından ötürü, araç fiyatlarının ucuzlaması anlamına gelebilir.

EIU'da endüstri yöneticisi olarak çalışan Ana Nicholls, "Talep geri gelmeye başladığında, otomobil üreticileri ve satıcılar bazı kayıplarını geri kazanmaya çalışırken, araç fiyatlarının genellikle daha yüksek değil, daha düşük olmasını bekleriz. Otomobilin önemli bir sektör olduğu bazı ülkelerde veya bölgelerde, devlet yardımları da fiyatların düşmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Nicholls "Tüketiciler daha güçlü tedarik zinciri ve daha az kesintiye sahip araba markalarına geçebilir" diye de ekledi.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor Haber
Koronavirüs zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu Haber
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan 'devam' kararını eleştirdi
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Murat Kurum Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Emrah Hülya Avşar Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Vatandaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasını değiştirebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:22:36. #1.14#
title