Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor

"Facebook'ta Dünya Liderleri" araştırmasının sonuçlarına göre, insanların koronavirüs pandemisi sürecindeki rehberlik arayışı, Mart 2020 itibarıyla dünya liderlerinin sosyal medyadaki takipçi sayılarının doruk noktasına ulaşmasını sağladı.

Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor
29.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:52

BCW'nin Twiplomacy serisinin bir parçası olarak, Mart ayı boyunca dünya liderlerine ait 721 sosyal medya sayfası incelendi. 13 milyon yeni beğeniyle, söz konusu sayfaların sadece Mart ayında, geçtiğimiz 12 ay boyunca sağladığı büyümenin yarısını elde ettiği gözlemlendi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Avusturya, Estonya ve İtalya hükümetlerinin sayfaları, sadece Mart ayında, sayfa beğenilerini ikiye katladılar.

BCW'nin İnovasyon Direktörü Chad Latz, elde edilen sonuçlarla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Dünya liderlerinin Facebook'taki takipçi sayılarının gözle görülür artışını temelde 2 nedene bağlayabiliriz; koronavirüsle bağlantılı konularda kesin cevaplar arayan toplumların varlığı ve ülkelerinin belirleyici pandemi yönetim politikası. Diğer yanda, online mecralarda geçirilen vaktin %36 oranında artması, Facebook için bu oranın %20 olmasının da etkisi var.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 44.7 milyon beğeni alan kişisel sayfası ve 13.7 milyon beğeni alan resmi başbakanlık sayfası ile dünyanın Facebook'taki en popular lideri olma unvanını koruyor. Modi'nin arkasından ikinci sırada 26 milyon beğeni alan ABD Başkanı Donald Trump ve onun da arkasından 16.8 milyon beğeni alan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah geliyor. Ancak Rania'nın profilinde son 1 yılda hafif bir düşüş olduğu görülüyor.

Bu yıl dördüncü kez yapılan araştırmanın sonuçları, Facebook sayfalarında yapılan paylaşımların ne oranda "gerçekten" görüldüğünü de ortaya koyuyor. Buna göre, Hindistan Başbakanı Naendra Modi'nin paylaşımları Facebook takipçilerinin sadece %3.8'ine karşılık gelen 1.7 milyon kişiye ulaşıyor. Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro'nun postları 10 milyon takipçisinin ortalama 956 binine, Trump'ın postları ise toplam takipçilerinin %3.3'üne karşılık gelen 877 bin kişiye ulaşıyor.

Öte yandan, Trump, geçtiğimiz 1 yıl içinde Facebook sayfasındaki 309 milyonu bulan yorum, beğeni ve paylaşım sayısıyla en yüksek etkileşime sahip lider olarak ön plana çıkıyor. Trump'ı 205 milyon etkileşimle Brezilya Başkanı Bolsonaro izliyor. Rakiplerinden 4 kat fazla beğeni sayısına sahip olan Hindistan Başbakanı Modi ise 84 milyon etkileşimle ancak 3. sırada yer alıyor.

Araştırma kapsamında devlet başkanlarına, hükümetlere ve dışişleri bakanlarına ait 721 adet Facebook sayfası, Facebook'un CrowdTangle uygulamasından alınan veriler ışığında incelendi. 1 Mart 2020 itibarıyla, söz konusu sayfaların son 12 ayda 435,256 paylaşımda bulunduğu ve 362 milyon beğeni aldığı tespit edildi. Yorum, beğeni ve paylaşımların toplamını gösteren etkileşim ise 1.383 milyar olarak gerçekleşti".

Araştırmanın diğer sonuçları:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Facebook sayfası da 9.3 milyon beğeni ile dünya liderleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Facebook'taki takipçi sayısı da kısa sürede 632 bine ulaşırken, aylık takipçi sayısı 255 binden fazla artış kaydetti ve aylık takipçi artış oranı da %67,7 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

Sahra altı Afrika bölgesinin en popüler lideri olan Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo,1.6 milyon beğeni ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin önünde yer alıyor. Ancak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Facebook'ta 735 bin beğeni almanın yanında, takipçilerinin %35'ine ulaşan başarılı etkileşimiyle listenin ilk 10'una girmeyi başarıyor.

Ürdün Kraliçesi Rania, uzun yıllardır Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en popüler liderleri arasında bulunuyor. Beğeni sayısı biraz düşmüş olsa da, 16.8 milyon beğeni alan Rania, 7.6 milyon beğeni alan Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi'nin ve 3.8 milyon beğeni alan Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Mohammed bin Rashid Al Maktoum'un iki katı beğeniye sahip konumda.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 10 milyonu aşkın beğeni sayısıyla Facebook'un tartışmasız en popüler Latin Amerika'lı lideri. 6.4 milyon beğeni alan Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ve El Salvador'un 2,229,506 beğeni alan yeni Devlet Başkanı Nayib Bukele ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar.

1 Mart 2020 itibarıyla, Fransa Başbakanı Emmanue Macron, 2.5 milyon beğeni alarak; 2.2 milyon beğeni alan İtalya Dış İşleri Bakanı Luigi Di Maio ve 1.8 milyon beğeni alan Romanya Başbakanı Klaus Iohannis'i geride bırakarak Avrupa Birliği'nin en çok beğenilen lideri olarak öne çıkıyor. Buna karşın, son 1 yılda %26'lık bir büyüme sağlayan İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Avrupa Birliği'nin en çok takip edilen lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Rusya Dış İşleri Bakanlığı, 12 ay boyunca günlük ortalama 27'den fazla post sayısıyla aktif dünya liderlerinin başında geliyor. Özbekistan ve Botsvana hükümetleri de günlük 20'yi aşan post sayılarıyla 2. ve 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar Haberler
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek Haberler
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Aslı Enver Nur Yerlitaş Hatice Çarpar
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 12:01:40. #1.15#
title