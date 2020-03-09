Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi?
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Koronavirüs, Güncel

Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi?

Altın neden yükseliyor?

09.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:48

Altın neden yükseliyor? Doların dünya paraları karşısındaki yükselişi neden hız kesti?

Barış Soydan Koronavirüs'ün dünya ekonomisine etkisini anlattı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi?

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Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi?

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