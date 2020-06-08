Koronavirüs: Dünya Bankası'na göre salgın ekonomide 19. yüzyıldan bu yana görülen en büyük çöküşe...
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Koronavirüs: Dünya Bankası'na göre salgın ekonomide 19. yüzyıldan bu yana görülen en büyük çöküşe...

Dünya Bankası, koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde 19. yüzyıldan bu yana en büyük çöküşe neden olacağı tahmininde bulundu.

Koronavirüs: Dünya Bankası'na göre salgın ekonomide 19. yüzyıldan bu yana görülen en büyük çöküşe...
08.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:20

Dünya Bankası, koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde 19. yüzyıldan bu yana görülen en büyük çöküşe neden olacağı tahmininde bulundu.

Washington merkezli kuruluş bugün açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 5,2 küçüleceğini öngördü.

Dünya Bankası, salgının ve ekonomilerin yeniden açılmasının gidişatına göre bu oranının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Raporda ayrıca çok sayıda ülkede kişi başına gelirin 1870'den bu yana görülmedik ölçüde azalacağına, bunun da en az 70 milyon kişiyi aşırı yoksullaştıracağına dikkat çekildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gelişmekte olan ülkelerde on yıllardır görülen ekonomik ilerlemenin tehlikeye girdiğini söyledi.

Rapordaki tahminler

Dünya Bankası'nın mevcut tahminlerine göre gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri 2020'e yüzde 7 küçülecek.

Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran yüzde 2,5 olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının salgının gidişatına göre 3 ay uzatılması halinde ise bu oranlar sırasıyla yaklaşık yüzde 9 ve yüzde 5 olacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da Nisan ayında dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 3 küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

IMF'nin bu tahminini 24 Haziran'da yenilemesi bekleniyor.


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