Koronavirüs Dört Organda Kalıcı Hasar Bırakabiliyor! Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, gerçek anlamda tehlike saçmaya devam ediyor. Hala herkesin risk altında olduğu bu dönemde belirli kurallar ile virüsten korunmaya çalışılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, gerçek anlamda tehlike saçmaya devam ediyor. Hala herkesin risk altında olduğu bu dönemde belirli kurallar ile virüsten korunmaya çalışılıyor. Ancak virüs durmak bilmeden yayılmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalarda virüse yakalanıp atlatan kişilerde belli hasarlar olduğu ortaya çıktı. Koronavirüs dört organda hasar bırakabiliyor.

Kovid-19 hangi organlarda hasara yol açıyor?

Koronavirüs'ü ağır atlatanların %15'inde belirli hasarlar kaldığı belirlendi. Dört organda oluşan bu hasarlar çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Bu organlar araştırmalara göre akciğer, kalp, beyin ve böbrek olarak belirlenmiş. Vücudun bağışıklık sistemini ağır tahrip eden bu hastalık bu dört organın birinde hasara neden olabiliyor.

Doktorlara göre kişi Koronavirüs'ü yense bile, ilaç kullanmak zorunda kalabilir. Hatta daha kötü hastalıklara da yol açabiliyor. Doktorlar ise aşının hazir hale geleceği süreye kadar belirli ilaçların virüs tedavisinde veya sonrasında kullanılabileceğini dile getiriyor.

Kaynak: Tamindir