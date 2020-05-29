Koronavirüs döneminde Eyüpsultan'a 6 bin 459 ton asfalt döküldü Eyüpsultan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını boyunca asfaltlama çalışması yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını boyunca asfaltlama çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çeviren Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına tüm saha ekiplerini seferber ettiği belirtildi. MAHALLELER VE ŞANTİYE ÖNLERİNE 6 BİN 459 TON ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI Asfaltlama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, ilçede tespit ettikleri bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor. Çalışma yapılan yerler arasında yoğun kullanılan yerlere asfalt serimi gerçekleştirildi. Eyüpsultan genelinde asfalt dökülen yerlerle ilgili şu bilgiler verildi: "Çırçır Mahallesi Betül Sokak- 846 ton Karadolap Mahallesi Abıhayat Caddesi- 848 ton Karadolap Mahallesi Namık Kemal Caddesi- 157 tonAlibeyköy Merkez Mahallesi Vardar Bulvarı- 1927 tonPark ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi- 55 ton Karadolap Mahallesi Namık Kemal Caddesi- 157 tonAlibeyköy Merkez Mahallesi Vardar Bulvarı- 1927 tonPark ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi- 55 ton 15 Temmuz Şehitler Caddesi Mimar Sinan Ortaokulu önü- 126 ton Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi- 2500 ton"

Kaynak: DHA