Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Diyarbakır

Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı

Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu.

07.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:49
Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı

Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı

Birçok iş yeri korona virüs nedeni ile kepenk açmazken, açık olan az sayıda işletme de siparişleri evlere teslim ediyor

DİYARBAKIR - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Diyarbakır ciğerini de vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ciğerciler, korona virüsü salgını nedeniyle müşteri bulamazken bazı işletmeler de az sayıdaki siparişleri evlere teslim ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs insanların alışkanlıklarının da değişmesine neden oldu. Diyarbakır'da her gün yaklaşık 5 ton tüketilen ciğere de talep yüzde 90 oranda azaldı. Birçok iş yeri korona virüs nedeni kepenk açmazken, açık olan az sayıda işletme de siparişleri evlere teslim ediyor.

Diyarbakır'da 20 yıla yakındır vatandaşlara hizmet veren Ciğerustam isimli restoran, ciğeri vatandaşların ayağına kadar götürmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evde kal' çağrısı üzerine evlerinde çıkmayan vatandaşların siparişlerini alan Ciğerustam restoran, hijyenik ortamda pişirdiği ciğeri vatandaşların ev ve iş yerlerine ulaştırıyor.

"Korona virüs bizim işlerimizi yüzde 90 dolayında etkiledi"

İşlerinin yüzde 90 oranında düştüğünü kaydeden Ciğerustam restoran işletme müdürü Barış Paçal, "Korona virüs bizim işlerimizi yüzde 90 dolayında etkiledi. Daha önce yaptığımız işin yüzde 10'unu yapmaktayız ve tabi bunların tamamına yakını paket servisi. Dileyen misafirlerimize de ev ve iş yerlerine kadar paket servisi yapıyoruz. Kesinlikle restoranımıza misafir kabul etmemekteyiz. Kabul etmememizin sebebi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıdır. Bu süreçte bizler de misafirlerimizin sağlığını düşündüğümüz için kesinlikle misafir almıyoruz. Restoranımızda tüm hijyen kurallarına uymaktayız. İçişleri Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu hijyen kurallarına tamamen uymaktayız" dedi.

"Diyarbakır ciğeri ilk defa böyle bir hezimete uğruyor"

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Paçal, "Eskisi gibi burada Diyarbakır ciğerini doya doya yiyeceğiz ve en lezzetli ciğerleri burada yiyeceğiz. Diyarbakır ciğeri ilk defa böyle bir hezimete uğruyor ve ilk defa bu kadar Diyarbakırlılardan uzakta kalıyor. En yakın zamanda ciğere ulaşmak için lütfen evinizde kalın, biz zaten sizin için çalışıyoruz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. İstediğiniz zaman arayın ciğerin lezzetine doyun" diye konuştu.

Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı

Kaynak: İHA

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Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı
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