KORONAVİRÜS DİNLEMEDİLER, MÜHÜRLENEN İŞ YERİNDE SANAL KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda daha önce mühürlenen işyerine girerek, burada sanal kumar oynayan veya oynatan 12 kişiye para cezaları verildi.

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda daha önce mühürlenen işyerine girerek, burada sanal kumar oynayan veya oynatan 12 kişiye para cezaları verildi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün saat 22.15 sıralarında umuma açık mekanlara yönelik denetim yaptı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerine giren polisler, içerisinde 9'u bilgisayar başında sanal kumar oynarken olmak üzere 12 kişinin bulunduğunu tespit etti. Koronavirüs tehdidine aldırmadan bir araya gelen 12 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'Emre aykırı davranış' suçunu düzenleyen 32'nci maddesindeki 'Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verilir' hükmü uyarınca 392'şer TL para cezası kesildi. Bunun yanı sıra sanal kumar oynayan 9 kişiye yine Kabahatler Kanunu'ndaki 34'üncü maddesi uyarınca miktarı kaymakamlık tarafından belirlenecek para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi. İş yeri sahibi Fuat Ş.'ye de 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' uyarınca 3150 TL idari para cezası uygulandı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları incelemede, bu işyerinin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle daha önce mühürlendiğini, mühürün söküldüğünü belirledi. Fuat Ş. gerekli işlemlerin yapılabilmesi için ele geçirilen 8 harddisk ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: DHA