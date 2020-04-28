Koronavirüs dijital dünyayı da enfekte ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs dijital dünyayı da enfekte ediyor

Salgınla birlikte uzaktan çalışmaya başlayan şirketlerin iş süreçlerini ve veri paylaşımını dijital mecralara taşıması, siber korsanları harekete geçirdi.

Koronavirüs dijital dünyayı da enfekte ediyor
28.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:15

Salgınla birlikte uzaktan çalışmaya başlayan şirketlerin iş süreçlerini ve veri paylaşımını dijital mecralara taşıması, siber korsanları harekete geçirdi. Salgın döneminde şirketlerin yüzde 60'ında siber saldırılar arttı. Şirketlerin yanı sıra vatandaşlar da risk altında olduğu belirtiliyor. Koronavirüs temalı alan adları yüzde 50 daha fazla zararlı yazılım riskine sahip.

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, pek çok şirketi uzaktan çalışmaya yöneltti. İş süreçlerinin ve özellikle veri paylaşımının dijital mecralara taşındığı salgın dönemi, siber korsanlar için de zemin hazırladı. Ernst & Young'un verilerini inceleyen ve kendi yaptığı çalışmaların çıktılarından yola çıkan yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet Firewall'a göre salgın döneminde dünya genelindeki şirketlerin yüzde 60'ında siber saldırıya maruz kalma oranı 2019 yılına kıyasla artış gösterdi. Şirketlerin yüzde 79'u evden çalışmanın yol açabileceği siber tehditlere karşı hazır olmadığını belirtirken yalnızca yüzde 36'sı bu tehditlerle baş edebilmek için önlem aldığı belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle şirket verilerinin ele geçirilmesine yönelik yapılan siber saldırılara karşı önlem alınmaması durumunda bilançonun ağır olacağına dikkat çekti.

"SİBER SALDIRILAR 1,5 MİLYON LİRAYA VARAN KAYIPLARA MAL OLABİLİR"

Koronavirüs sebebiyle şirket verilerine uzaktan erişim sağlandığı günümüzde siber güvenlik açıklarının siber korsanlar için fırsat oluşturduğunu belirten yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, korsanların güvensiz ağlar üzerinden kurumları ve kurum çalışanlarını hedef aldıklarını vurguladı.

Hintoğlu, "Yapılan araştırmalar, koronavirüs sürecinde milyonlarca şirketin ekonomik olarak olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Toparlanma sürecine geçiş noktasında ise şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yüzde 54'ü 2021 yılını işaret ediyor. Bu noktada, mevcuttaki maddi zararlara bir yenisini daha ekleyebilecek olan siber saldırılar da büyük bir risk oluşturuyor. Şirket olarak güvenlik açıklarına yönelik tedbir alınmaması durumunda veri kaybının maliyetinin Türkiye'de KOBİ ölçeğinde bir şirket için 100 bin liradan 1,5 milyon liraya kadar ulaşabilecek kayıplar öngörüyoruz. Büyük ölçekli şirketler için bu rakam çok daha yüksek olacaktır. Bu gibi üzücü tablolarla karşılaşmamak için ofis ağında bir firewall (güvenlik duvarı) cihazı kullanılması, uzaktan erişim gerektiren evden ya da ofis dışı çalışma durumları için VPN gibi kriptolu iletişim yöntemlerinin tercih edilmesi ve verilerin düzenli şekilde yedeklenmesi çok kritik." dedi.

"GERÇEK ZAMANLI KORONAVİRÜS HARİTALARI TUZAĞINA DİKKAT"

Koronavirüs döneminde sadece şirketlerin değil, vatandaşların da risk altında olduğunun altını çizen Hakan Hintoğlu, zararlı yazılımların yüklü olduğu pek çok uygulamanın kişisel verileri hedef aldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Hintoğlu, "Salgınla birlikte vatandaşların dijital ortamlarda geçirdiği sürede ciddi bir artış yaşandı. İnternet üzerinden özellikle koronavirüse dair gelişmelerin takibi yapılırken koronavirüs temalı alan adlarının sayısı da arttı. Diğer tüm alan adlarına göre yüzde 50 daha fazla zararlı yazılım riski taşıyan bu alan adları, siber korsanların da yeni tuzağı oldu. Kendilerini 'CİMER Duyuru Grubu' olarak adlandıran siber korsanlar, 'gerçek zamanlı koronavirüs haritaları' adı altında zararlı yazılımların yüklü olduğu uygulamaları vatandaşların kimlik ve banka bilgileri gibi kişisel verilerini ele geçirmek için kullanmaya başladı. Bu noktada en az şirketler kadar vatandaşların da bilinçli olmaları ve zarara uğramamak için şüpheli dosyaları ve linkleri açmamaları, firewall ve antivirüs programları kullanmaları gerekli." şekilde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haberler
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına...
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Harun Tan Deniz Seki Ozan Güven Demet Akalın
Spor Falcao Mesut Özil Burak Yılmaz Lionel Messi Roberto Carlos
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüs dijital dünyayı da enfekte ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:32:22. #1.14#
title