Koronavirüs denizlere yaradı
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Koronavirüs denizlere yaradı

Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerine çekildi, doğa adeta kendine geldi.

25.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:51
Koronavirüs denizlere yaradı

Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerine çekildi, doğa adeta kendine geldi. Denizlerde de insan faaliyetleri azalınca oksijen arttı, sular temizlendi. Uzmanlar bunun sonucunda denzilerdeki balık çeşitliliğinin artacağını ifade ediyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle denizlerdeki faaliyetlerin azalması ile deniz kirliğinin de kısmen azaldığına işaret eden uzmanlar, uzun vadede biyoçeşitliliğin artacağını belirtiyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, koronavirüs salgını öncesi Marmara Denizi'nde Aralık 2019-Mart 2020 tarihleri arasında denizlerde oksijenin azalması nedeniyle balıkçılık faaliyetinin yapılamadığını hatırlattı.

Karakulak, " Koronavirüs sonrası ise denizlerde insan faaliyetlerinin azalması ile deniz kirliliğini kısmen azaldığını ifade etti.

Prof. Dr. Karakulak, "Denizlerin temizlenmesi ve oksijen miktarının artması ile balık sayılarının artacağını; orkinos, kılıç ve uskumru gibi türlerin yeniden denizlere dönebileceğini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle şu an denizdeki balıkçılık faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini ifade eden Karakulak, küçük ölçekli balıkçılar için balıkçılık faaliyetinin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Karakulak, "Bu balıkçılık grubu, dünyada da desteklenen ve önemsenen balıkçılık grubudur. İşsizliğin azaltılması ve insanın protein ihtiyacının karşılanması bakımında oldukça önemlidir." dedi.

(İHA)

Koronavirüs denizlere yaradı

Kaynak: İHA

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