Koronavirüs denetimlerinde vali, berber koltuğuna oturdu
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Koronavirüs denetimlerinde vali, berber koltuğuna oturdu

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan denetimlere katıldı.

Koronavirüs denetimlerinde vali, berber koltuğuna oturdu
11.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:34

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan denetimlere katıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığını denetleyen Vali Atik, girdiği berberde tek kullanımlık poşetin defalarca kullanıldığını fark edince, kurallara uyulması talimatını verdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile birlikte Meserret Sokak ve Lise Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı. Protokol üyeleri maske takmayan vatandaşları uyardı, olmayanlara da maske dağıttı. Denetim sırasında berbere girip, koltuğa oturan Vali Atik, sakal tıraşı olmak istediğini söyleyip, kurallara uyulup uyulmadığını sordu. Berberin getirdiği tek kullanımlık poşet havlunun defalarca kullanıldığını fark eden Vali Atik, poşeti derhal atmasını istedi. Vali Atik, daha önce kullanılan poşet havluyu tekrar kullanmaması gerektiğini konusunda berberi uyardı, kurullara uyulmasını istedi. 

MASKE TAKMAYAN ÇOCUKTAN VALİYE 'ABİ SEN NECİYDİN'Vali Atik, caddede denetim yaparken, maske takmayan bir çocuğu durdurup, yüzüne maske taktı. Maskesini düşürdüğünü söyleyen çocuk, Vali Atik'e "Abi sen neciydin?" diye sordu. Bunun üzerine Vali Atik'in "Neciye benziyorum?" diye karşılık verdi. Çocuk, "Devletten bir iş ama bilemedim" diye cevap verdi. Sonra karşısındaki kişinin vali olduğunu öğrenen çocuk, şaşkınlığını gizleyemedi.

Vali Atik, Başkan Zolan ile parkta yatan Ramazan Işık'ın yanına gidip, sorunlarını öğrendi. Eşinden boşandığını ve evsiz kaldığını söyleyen Işık, Vali Atik'in talimatıyla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

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