Koronavirüs denetimleri sürüyor
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Koronavirüs denetimleri sürüyor

21.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:58
Koronavirüs denetimleri sürüyor

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Denetimlerde 24 kişiye ilk uyarı, 2 kişiye ikinci uyarı ve para cezası, 1 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 4 bin 826 resen denetim, 5 ihbar ve 273 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 24 kişiye ilk uyarı, 2 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 1 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Koronavirüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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