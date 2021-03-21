Koronavirüs denetimleri sürüyor

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Denetimlerde 24 kişiye ilk uyarı, 2 kişiye ikinci uyarı ve para cezası, 1 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 4 bin 826 resen denetim, 5 ihbar ve 273 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 24 kişiye ilk uyarı, 2 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 1 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı