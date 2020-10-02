Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog;  Bende ateş olmaz
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Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog;  Bende ateş olmaz

02.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:55
Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog;  Bende ateş olmaz

Gelen son dakika haberlerine göre Emin YEŞİL/ Sultangazi'de "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde, işletmeler sosyal mesafe ve maske konusunda kontrol edildi.

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde, işletmeler sosyal mesafe ve maske konusunda kontrol edildi. Denetimlerde, salgını hafife alan bir kişi, "Bende ateş olmaz" dedi. 

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Sultangazi'de "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapılan denetimlere İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, polis ve zabıta ekipleri katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde iş yerlerini tek tek denetleyen İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi ve ekipler, sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti. Esnafı sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyaran Tanrıverdi ile bir kıraathane çalışanı arasında ilginç diyalog yaşandı. Kıraathanede bulunan ateş ölçer ile ateşini ölçtüren İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi'ye kıraathane çalışanı, "Ben Erzurumluyum. Bende ateş olmaz" dedi. Bunun üzerine basın mensubunun, "Erzurumlular'da ateş olmaz mı?" diye sorduğu çalışan, "Olmaz, buz gibi adamlardır" cevabını verdi.


Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog;  Bende ateş olmaz
Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog;  Bende ateş olmaz
Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog;  Bende ateş olmaz
Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog;  Bende ateş olmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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