Koronavirüs denetiminde 3 bin 847 iş yeri ve kişiye idari işlem
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Koronavirüs denetiminde 3 bin 847 iş yeri ve kişiye idari işlem

22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:22
Koronavirüs denetiminde 3 bin 847 iş yeri ve kişiye idari işlem

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 3 bin 847 işletme/iş yeri ve kişiye işlem uygulandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 3 bin 847 işletme/iş yeri ve kişiye işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kontrollü normalleşme döneminde konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda, 21 Mart 2021 tarihinde tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, havalimanı, gar, otogar, otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 5 bin 608 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 83 bin 62 personelden oluşan 20 bin 391 ekip görev yaptı.Gün boyu süren denetimler kapsamında; 65 bin 502 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, 17 bin 721 şehir içi toplu ulaşım aracı, 7 bin 392 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 1123 havalimanı, gar, otogar, 7 bin 4 otel, konaklama tesisi, kayak oteli ve tesisi kontrol edildi. Denetimlerde 421 işletme/iş yeri ile 3 bin 593 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 296 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken 3 bin 847 işletme/iş yeri ve kişiye işlem uygulandı. Ayrıca tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletme ve kişiler hakkında toplam 126 suç duyurusunda bulunuldu ve 39 araç faaliyetten men edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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