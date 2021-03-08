Koronavirüs denetiminde 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüs denetiminde 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı

08.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:39
Koronavirüs denetiminde 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 6 Mart'ta 119 bin 610 personelin katılımıyla yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 3 bin 82 iş yerine uyarma cezası, 3 bin 351 iş yeri ve kişiye ise idari işlem uygulandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 6 Mart'ta 119 bin 610 personelin katılımıyla yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 3 bin 82 iş yerine uyarma cezası, 3 bin 351 iş yeri ve kişiye ise idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyum sağlanması amacıyla 'Dinamik Denetim Modeli' başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal gibi umuma açık iş yeri ve işletmeleri kapsayan denetim faaliyeti yürütüldü. Vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 8 bin 476 yönetici personelin katıldığı denetimlerde; 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı kontrol edildi. Denetimler sonucunda tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yerine uyarma cezası, 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edilirken, 20 iş yerine kapatma cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Rasim Öztekin Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ali Şansalan Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs denetiminde 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:39:30. #1.15#
title