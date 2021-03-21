Son Dakika | Koronavirüs denetiminde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem
Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kontrollü normalleşme döneminde başlatılan konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda dün ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri (AVM), market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları denetlendi. 6 bin 229 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 22 bin 829 ekipten oluşan 91 bin 778 personel görev yaptı.2 BİN 839 İŞ YERİ VE KİŞİYE İDARİ İŞLEM
Gün boyu süren denetimlerde 81 bin 97 iş yeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali); 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi. Denetimler sonucunda toplam 1411 işletme ve iş yeri ile 3 bin 72 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 505 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında da toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yeri de kapatıldı.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı