Son Dakika | Koronavirüs denetiminde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem
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Son Dakika | Koronavirüs denetiminde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

21.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:18
Son Dakika | Koronavirüs denetiminde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kontrollü normalleşme döneminde başlatılan konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda dün ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri (AVM), market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları denetlendi. 6 bin 229 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 22 bin 829 ekipten oluşan 91 bin 778 personel görev yaptı. 

2 BİN 839 İŞ YERİ VE KİŞİYE İDARİ İŞLEM

Gün boyu süren denetimlerde 81 bin 97 iş yeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali); 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi. Denetimler sonucunda toplam 1411 işletme ve iş yeri ile 3 bin 72 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 505 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında da toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yeri de kapatıldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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