"Koronavirüs dedektifleri" bayramı görevlerinin başında geçiriyor
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"Koronavirüs dedektifleri" bayramı görevlerinin başında geçiriyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nı da sevdiklerinden uzak bir şekilde geçirmenin hüznünü yaşıyor.

31.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:19

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nı da sevdiklerinden uzak bir şekilde geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede, virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan İzmir'deki 600 kişilik filyasyon ekibi, görevlerine dedektif titizliğiyle devam ediyor.

Başarılı çalışmalarıyla kent genelinde yeni vaka ve vefat oranlarının azalmasında katkı sağlayan ekipler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da mesaiye erken saatlerde başladı.

Yapılan planlama toplantısında bayramlaşan kahraman sağlık çalışanları, sıcak havaya rağmen kendilerinin ve ailelerinin sağlığını korumak için özel kıyafetlerini giyerek pozitif çıkan vakaların evlerine ziyaretler yaptı.

Onları hastalık konusunda bilgilendiren ekipler, son 48 saat içinde temas ettikleri kişileri öğrenerek, bu bilgileri Sağlık Bakanlığının oluşturduğu online sisteme cep telefonları vasıtasıyla kaydediyor.

"Vatandaşların kurallara uyması çok önemli"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığıyla mücadelenin ilk günkü gibi etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı süresinde filyasyon ekiplerinin hem şehir merkezinde hem de ilçelerde mesailerini sürdüreceğini belirten Kızılelma, "Bizler sağlık çalışanlarıyız. Bundan önceki tüm özel günlerde de görevimizin başındaydık. Bayramda çalışmak onur verici bir durum. Ekiplerimiz, hastalığın kaynağının bulunmasına yönelik çalışmalar yapıyor. İzolasyonla bir yere kadar başarılı olursunuz, önemli olan vatandaşın maske takması, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmesi. Vatandaşımız bunlara dikkat ederse vaka sayısının artmasını önüne geçeriz. Bayramda sarılmadan el öpmeden bayramı kutlamamız gerekiyor. Mümkün olduğun kişisel temasları azaltmalıyız." diye konuştu.

"Vakalar artınca 'eyvah' diyoruz"

Filyasyon ekibinde görevli 28 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Cemile Uslu da vatandaşların daha sağlıklı bir süreç geçirmesi için kendilerinin, bayram demeden canla başla çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Çocuklarından uzak bir bayram geçirmesinden dolayı içinin buruk olduğunu dile getiren Uslu, "Bizim için en büyük mutluluk salgın ile mücadelede yeni vaka ve ölüm rakamları düştüğü zaman oluyor. Bunu, vatandaşın duyarlığına ve bizim özverili çalışmamıza bağlıyoruz. Vakalar artınca 'eyvah' diyoruz, tedirginliğimiz arttıyor. Halkımızın pandemi dönemini hep birlikte aşması gerekiyor. Kurallara uymalarını bekliyoruz. Sağlık çalışanı olarak bizim bu özverili çalışmalarımız karşılığında vatandaşların da özverili olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Uslu, Kovid-19 ile mücadelede filyasyon çalışmalarının çok önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Günlük pozitif çıkan vakalar, laboratuvarlar tarafından Sağlık Bakanlığına iletiliyor. Pozitif çıkan vakalar Bakanlığın online sistemine düşünce filyasyon ekipleri o kişileri evlerinde ziyaret ediyor. Bu kişilere Kovid-19 ile ilgili bilgi verilirken, tedavi olmaları konusunda en yakın hastaneye gitmeleri öneriliyor. Ziyaretlerimizde özellikle izolasyonun önemini anlatıyoruz. Son 48 saat önce kiminle görüştüklerinin bilgilerini alıyoruz. O kişileri de temaslı olarak pozitif vakaya kaydediyoruz, temas ettiği kişiler 14 gün boyunca aile hekimleri tarafından takip ediliyor. Ziyaretlerimiz sırasında temas edilen kişilerde de semptomlar görülüyorsa onlardan da numuneler alıyoruz."

Filyasonda görevli Diş Hekimi Coşkun Topova da mesleğini çok sevdiğini, özellikle bu süreçte sağlık çalışanlarının yaptıkları başarılı çalışmalar sayesinde hastalığın Türkiye'de kontrol altına alındığını aktardı.

Sevdikleriyle mesaiye başlamadan önce bayramlaştığını anlatan Topova, tüm vatandaşların önerilen kurallara uyması gerektiğini, Kovid-19 mücadelesinin bu şekilde daha etkili olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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