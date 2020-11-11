Koronavirüs: Danimarka hükümeti 17 milyon vizonu öldürme kararı için 'Yasal dayanağımız yok' diyerek özür diledi
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BBC

Koronavirüs: Danimarka hükümeti 17 milyon vizonu öldürme kararı için 'Yasal dayanağımız yok' diyerek özür diledi

11.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:17
Koronavirüs: Danimarka hükümeti 17 milyon vizonu öldürme kararı için 'Yasal dayanağımız yok' diyerek özür diledi

Danimarka hükümeti, ülkedeki tüm vizonları öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıkladı ve bunun için halktan özür diledi.

Danimarka hükümeti, ülkedeki tüm vizonları öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıkladı ve bunun için halktan özür diledi.

Hükümet mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs türünün bulunması üzerine çiftliklerdeki 17 milyon kadar vizonun topluca öldürülmesine karar vermişti.

Virüsün bu türünün insanlara geçtiğinin belirlenmesi endişeye neden olmuştu.

Hükümet mutasyonun koronavirüs için geliştirilen aşıları etkisiz kılabileceğini söylüyor.

Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. Ülkenin ana pazarları Çin ve Hong Kong.

Hayvanların öldürülmesine geçen ay başlandı.

Yeni yasa çıkarılıyor

Danimarka Başbakanı Mete Frederiksen, "Acelemiz olsa da bunun için yasal temele ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Ama bilmiyordum. Bunun için özür dilerim" dedi.

Danimarka Hükümeti şimdi vizonların topluca öldürülebilmesi için yeni bir yasa hazırlayacak. Ancak Tarım Bakanı Mogens Jensen, çiftlik sahiplerine önlem olarak hayvanları öldürmeye devam etmelerini istedi. Jensen, Danimarka Vizon Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tage Pederson'a "Çiftlik sahiplerini hala bizimle iş birliği yapmaya çağırıyorum. Çünkü halk sağlığını koruyabilmemiz için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Şimdiye kadar Danimarka'nın yanı sıra Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya ve ABD'deki vizon çiftliklerinde de koronavirüs vakaları görülmüştü.





Virüs vizonlara insanlardan geçti

Vizonların Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2'e yakalanabilecekleri biliniyor. Hayvanların çiftliklerde birbirleriyle iç içe tutulmaları nedeniyle hastalığın hızlı bir şekilde yayıldığı belirtiliyor.

Virüsü çiftlik çalışanlarından kapan hayvanların hastalığı insanlara geçirdiği ve virüsün mutasyona uğradığı ifade ediliyor.

Danimarkalı uzmanlar, onlarca kişide vizonlardan geçen, genetik değişikliğe uğramış bir koronavirüs türü bulunduğunu ve bunun aşıları etkisi hale getirebileceğini söylüyor.

Virüsün zamanla değişikliğe uğraması ve mutasyonların ortaya çıkması normal kabul ediliyor. Ancak virüsün insanlardan hayvanlara ya da hayvanlardan insanlara geçişiözellikle endişe verici bulunuyor.

BBC

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