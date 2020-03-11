Koronavirüs (Covid-19): 'Virüs tespit edilen İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı, Başbakan Johnson'ın...
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Koronavirüs, İngiltere, Sağlık
BBC

Koronavirüs (Covid-19): 'Virüs tespit edilen İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı, Başbakan Johnson'ın...

İngiliz Times gazetesi, Nadine Dorries'in geçen hafta Başbakanlık konutunda Başbakan Boris Johnson'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği bir resepsiyona katıldığını yazdı.

11.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Koronavirüs (Covid-19): 'Virüs tespit edilen İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı, Başbakan Johnson'ın...

İngiliz Times gazetesi, koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in geçen hafta Başbakanlık konutunda Başbakan Boris Johnson'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği bir resepsiyona katıldığını yazdı.

Times manşetinden duyurduğu haberde, Nadine Dorries'in yine geçen hafta İngiltere Parlamentosu'nda çok sayıda milletvekili dahil yüzlerce kişiyle buluştuğunu belirtti.

Gazeteye göre Dorries'in durumu, İngiltere'de Parlamento'nun kapatılıp kaptılmaması gerektiğine yönelik tartışmaları da muhtemelen alevlendirecek.

Times geçen hafta da İngiltere Parlamentosu'nun faaliyetlerinin beş ay askıya alınmasının gündemde olduğunu yazmıştı.

Koronavirüsle mücadeleye yönelik yasa tasarısını hazırlayamlardan biri

62 yaşındaki İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, aynı zamanda iktidardaki Muahazakar Parti'nin milletvekillerinden ve 2005 yılından bu yana Avam Kamarası'nda görev yapıyor.





Times'taki habere göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yasa tasarısının hazırlanmasında rol oynayan Dorries Cuma günü kendisini kötü hissetti.

Dün akşam koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Dorries evinde kendisini karantinaya aldı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildiriliyor.

Dorries, birlikte yaşadığı 84 yaşındaki annesinin öksürmeye başladığını ve onun sağlık durumunun kendisini daha fazla endişelendirdiğini söyledi.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı'nın annesine de koronavirüs testi yapılacak.

Times, Dorries'e virüsü geçiren kişinin kimliğinin ise bilinmediğini kaydetti.

İngiltere'de şu ana kadar 383 koronavirüs vakası tespit edildi.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.





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BBC

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