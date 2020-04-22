Koronavirüs (Covid-19): Ülkelere göre ölüm oranı kaç? Dünyada Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 180 bini aştı.

Dünyada Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 180 bini aştı.

22 Nisan tarihi verilerine göre en çok vaka görülen ülke 830 bin ile ABD olurken onu yaklaşık 210 bin vakayla İspanya, 187 bin vakayla İtalya ve yaklaşık 160 bin vakayla Fransa izliyor. Euronews.com'da Görüntüle